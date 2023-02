Cattolica, ogni quartiere ha un proprio agente dei Polizia Locale di riferimento

Attualità

Cattolica

| 11:53 - 07 Febbraio 2023

Polizia locale Cattolica.



Dieci agenti della Polizia Locale referenti dei vari quartieri cattolichini. Sono stati individuati, nei giorni scorsi, gli uomini e le donne della Municipale che si occuperanno di mantenere i rapporti con le diverse zone del territorio cittadino all’interno di un progetto sperimentale promosso dall’Amministrazione Comunale. I rappresentanti dei comitati cittadini Torconca, Violina-Casette-Porto, Macanno, Ventena, Mare Nord e Centro, hanno potuto incontrare e conoscere gli agenti di loro riferimento durante un recente incontro nella Sala Giunta a Palazzo Mancini. È stata l’occasione per prendere un primo contatto e confrontarsi sui temi più a cuore ai cittadini quali sicurezza, viabilità, parcheggi, decoro, contrasto al disturbo della quiete.



“L’amministrazione è impegnata in ogni azione che possa offrire maggiore sicurezza alla comunità. Partiamo dal presupposto – spiega l’assessore alla Polizia Municipale, Claudia Gabellini – di voler garantire un servizio costante ai nostri cittadini puntando ad un maggiore dialogo ed interazione con la comunità. Inoltre è importante avvicinare i residenti ai nostri uomini in divisa. Spesso non si ha reale contezza di ruoli e competenze di questi agenti. Ringrazio per la disponibilità il Comandate dei Vigili, Ruggero Ruggiero, il Vicecomandante, Alberto Gasparotto, e tutti i singoli agenti che svolgeranno questo servizio di prossimità Una azione che si inquadra nel più vasto ambito di prevenzione e sicurezza. I vigili potranno essere direttamente contattati nel loro servizio tramite i rappresentanti dei comitati di quartiere. L’obiettivo, quindi, è che per il cittadino sia ben percepibile e possa direttamente riscontrare l’intervento e l’interessamento della Polizia Locale sul territorio”.