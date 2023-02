Un nuovo Lidl aprirà a Cattolica, lavori quasi ultimati

Attualità

| 08:06 - 07 Febbraio 2023

Ormai è fatta: al posto dei sei cinema del complesso ex Vgs a Cattolica, apre i battenti un nuovo supermercato Lidl. L'apertura del nuovo punto della catena di ipermercati tedesca potrebbe essere il 23 di questo mese, anche se non è ancora confermata. L'inaugurazione, inizialmente prevista per il 2 febbraio era poi slittata per il ritardo di alcuni lavori edilizi e di urbanizzazione. Il nuovo store, dispone di un’area vendita di 2300 mq, dei quali 1.500 dedicati alla vendita, mentre il resto verrà utilizzato per ospitare depositi, magazzini, uffici e laboratori. Garantito un parcheggio di circa 500 posti auto.