Calcio giovanile, Rimini: hurrà per Primavera 4 e U16: piegano San Marino Academy

Sport

Rimini

| 16:34 - 06 Febbraio 2023

Nicolò Marcello autore del primo gol della formazione Primavera.

I risultati delle squadre del settore giovanile del Rimini Calcio.



PRIMAVERA 4 – 17ª Giornata



RIMINI FC – SAN MARINO ACADEMY 3-2





RIMINI FC: Conti, Di Pollina, Marcello (31’ st Gerboni), Madonna, Serpe (38’ pt Rushani), Gianfrini (44’ st Ricci), Sebastiani, Cherubini (31’ st Russo), Marconi, Serfilippi (44’ st Alvisi), Lonardo. A disposizione:Campedelli, Marino, Minni, Capparelli, Zanni, Cerretani. Allenatore: Brocchini.



SAN MARINO: Battistini, Valli Casadei, Riccardi (41’ st Michelucci), Drudi, Ciacci M., Medri, Caverzan, Gasperoni S. (38’ st Ugolini), Famiglietti (38’ st Solito), Sensoli (1’ st Molinari), Gasperoni M. (11’ st Moretti). A disposizione: Chiarabini, Ciacci F., Cicconetti, Caddy, Borasco. Allenatore: Cancelli.





Reti: 13’ pt Ciacci M.(SM) 25’ pt Lonardo (R), 46’ pt Marcello (R), 19’ st Moretti, (SM) 41’ st Marconi (R).



NOTE. Ammoniti: Gianfrini, Serfilippi (R), Valli, Casadei (SM).





UNDER 17 – 11ª Giornata



RIMINI FC – VIS PESARO 1-0





RIMINI FC: Sammarini, Ciavatta, Bacchiocchi (21’ st Belletti), Zighetti, Brisku, Volonghi, Cesarini (32’ st Capicchioni), Urciuoli (32’ st Sposato), Giacomini (21’ st Hamati), Hassler (42’ st Orioli), Paganini (21’ st Mini). A disposizione: Bartoletti, Carbonara, Bianchi. Allenatore: Oscar Muratori.



VIS PESARO: Russo, Domeniconi, Martelli, Giorgini, Tato’, Pedinelli, Pagano, Clementi, Innocenti, Saraniero, Rakai. A disposizione: Pieri, Fedele, Papino, Shehi, Lombardi, Serfilippi, Petti, Bloise, Bartolucci. Allenatore: Vincenzo Varriale.





Reti: 21’ pt Ciavatta



NOTE. Ammoniti: Belletti, Bacchiocchi.





UNDER 16 – 9ª Giornata



RIMINI FC - SAN MARINO ACADEMY 4-0





RIMINI FC: Ripari, Petrini (25’ st De Gaetano), Imola, Alessi, Magi, Jubani (19’ st Lepri), Cagnoli, Rota (1’st Zanieri), Bernardi (13’ st Fiordalisi), Padroni, Brolli (13’ st Para). A disposizione: Pirini, Morri, Battisodo. Allenatore: Pieri.





SAN MARINO ACADEMY: Della Balda (25’ st Tassinari), Forcellini, Marinucci, Pasolini (30’ st Faetanini), Marani (1’ st Mularoni), Bugli (1’ st Semperlotti), Bindi (25’ st Protti), Valentini, Gostoli (25’ st Burioni), Battistoni, Zavoli. Allenatore: Magnani.





Reti: 5’ pt Cagnoli (R), 41’ pt Padroni (R), 2’ st Imola (R), 42’ st Padroni (R).



NOTE. Ammonizioni: Bugli (SM), Faetanini (SM). Espulsioni: Bugli (SM).



UNDER 15 – 11ª Giornata



RIMINI FC – VIS PESARO 0-1





RIMINI FC: Perazzi, Zammarchi, Drudi, Scirocco, Bizzarri, Manzi, Cenci (32' st Zamagna), Eco (15' st Nava), Molfetta (15' st Di Pollina), Foschi, Arlotti (32' st Grassi). A disposizione: Cherubini, Ballarin, Fabbri, Badioni, Ramja. Allenatore: Berretta.



VIS PESARO: Giunti, Tasini (1' st Cinotti), Fraternale, Bargnesi, Romualdi (35' st Arosti), Piermaria, Santilli (35' st Cavallo), Coppola (39' st Abdelmonim), Brocca (12' st Merli), Antonelli (12' st Reset), Campanelli T. (1' st Mariani). A disposizione: Campanelli F., Ubaldi. Allenatore: Belardinelli.



Reti: 37’ st Coppola.



NOTE. Ammoniti: Piermaria (VP), Cinotti (VP), Santilli (VP), Coppola (VP).



Amara sconfitta per i ragazzi di mister Berretta che nonostante una buona partita e le tante occasioni create cadono in casa contro i pari età della Vis Pesaro per 0-1. Gara sempre condotta dai biancorossi con occasioni sia nel primo, sia soprattutto nel secondo tempo, con Molfetta e Drudi che si vedono negare il gol dai legni, Di Pollina che a tu per tu col portiere non centra la porta e con un goal annullato per fuorigioco sugli sviluppi di un corner. A pochi minuti dal termine, grazie a una azione in contropiede Coppola solo contro l'incolpevole Perazzi segna la rete che fissa la vittoria finale degli ospiti.





UNDER 14 – 14ª Giornata



RIMINI FC - MODENA 1-0



RIMINI FC: Savoretti, Pedrelli (35’ st Ciaroni) Odino, Vichi, Samaritani, Mambelli (12’ st Fulvi), Frati, Alessio, (10’ st Celli) Bartolucci, Amantini, Pensalfini (25’ st Arseni), Frati Fabrizio. Allenatore: Berardi.



MODENA: Damiano, Pedone (25’ st Gasparini) Lavori (10’ st Talignani) Genova (25’ st Venturelli) Ferrari Giacomo, Torquati (10’ st Artiago), Silva, (25’ st Merendoni), Marconi (5’ st Ferrari Federico), La Manna (5’ st Venturelli), Obbi, Ricciardi. Allenatore: Sig Minozzi.



Reti. 20’ st Fabrizio Frati





UNDER 13 – 18ª Giornata



MODENA - RIMINI FC

P.T. 3-1 Reti: Cassano (RN) al 3', Caleffi (MO) al 10', Maras (MO) al 17', Acholar (MO) al 20'

MODENA: Errichiello, Acholar, Bellei, Caleffi, Di Giuseppe, Maras, Moreni, Monari, Todisco.

RIMINI FC: Racanelli, Cevoli, Lunedei, Costantini, Kasalla, Cassano, Angelini, Aragao, Mendola.

S.T. 1-0 Rete Kodua al 18'

MODENA: Fornaciari, Albreschi, Alba, Coppola, Gioiosa, Mangiacasale, Kodua, Sharka, Gozzi.

RIMINI FC: Alberani, Hernandez, Ricci, Donini, Aureli, Romani, Montani, Dhelpra, Giusti.

T.T. 0-1 Rete: Costantini al 1'

MODENA: Errichiello, Acholar, Bellei, Caleffi, Di Giuseppe, Maras, Moreni, Monari, Todisco.

RIMINI FC: Alberani, Cevoli (al 15' Romani), Lunedei, Ricci, Costantini, Kasalla (al 12' Aureli), Donini (al 9' Montani), Cassano, Angelini (al 16' Aragao).

Q.T. 2-0 Reti: Sharka al 5' e al 15'.

MODENA: Fornaciari, Albreschi, Alba, Coppola, Gioiosa, Mangiacasale, Kodua, Sharka, Gozzi.

RIMINI FC: Racanelli, Hernandez, Cevoli (al 14' Ricci), Kasalla (al 18' Montani), Donini, Angelini (al 15' Cassano), Dhelpra, Mendola, Giusti.