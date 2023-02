Basket: tifoso speciale tra i biancorossi. In tribuna spunta il vescovo di Rimini

Attualità

| 16:33 - 06 Febbraio 2023

Mons. Anselmi al Palasport Flaminio (foto di N.De Luigi, Facebook Rbr).

Ingegnere meccanico, sportivo e appassionato di basket. È un uomo a tutto tondo il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, amatissimo e preso subito in simpatia dai riminesi. Ieri (domenica 5 febbraio) dopo aver celebrato la messa al Duomo in mattinata e nel pomeriggio aver partecipato al convegno dei Ministranti, pochi minuti prima delle 20:30 si è presentato al Palasport Flaminio per seguire e sostenere il RivieraBanca nel delicatissimo derby contro la Fortitudo, vinto dalla squadra emiliana (83-81) nonostante un ottima prova della compagine biancorossa.