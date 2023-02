A Riccione successo e sold out per 'Symphosium. La Musica al Centro’ organizzato da CreArte

Attualità

Riccione

| 15:17 - 06 Febbraio 2023

L'evento ' Symposium' al granturismo di Riccione.

Sold out per Symphosium “La Musica al Centro” il format inedito organizzato da CreArte e moderato da Roberta Pontrandolfo, scenografa e Presidente dell’Associazione.

Un pomeriggio, quello di ieri, domenica 5 febbraio, alla sala Granturismo di Riccione, ricco di contributi, interventi e performance artistiche ed audiovisive che ha visto la conduttrice e organizzatrice dialogare con tanti ospiti che operano nel panorama musicale nazionale ed internazionale.



Sul palco sono intervenuti, oltre alla sindaca Daniela Angelini: Mario Marzi, concertista e musicista del Teatro alla Scala, Chicco Capiozzo, batterista e compositore, il Maestro Fabio Masini, compositore e Direttore del Conservatorio G. Rossini di Pesaro, Pier Foschi, batterista, compositore e scrittore, il Maestro Fabio Pecci, musicista e Direttore del Coro “Le Allegre Note”, Nicoletta Fabbri, cantante jazz, il Maestro Stefano Bartolucci, pianista, compositore e Direttore d’orchestra, Filippo Tirincanti, chitarrista e compositore. In platea erano presenti tanti altri musicisti e operatori del settore che hanno contribuito all'evento, importante occasione per condividere esperienze, idee ed il valore artistico della musica.



“Obiettivo di questo evento creare un festival in cui la trasversalità artistica possa essere messa al centro con annesse masterclass, clinique, musica live diffusa” – ha spiegato Roberta Pontrandolfo.