Rimini è 'casa', flusso in aumento del 187%: italiani provenienti dalla Provincia

| 14:50 - 06 Febbraio 2023

Dati Istat sulla migrazione.

E’ in aumento il numero di persone che sceglie di stabilirsi a Rimini (+21% nel 2022), mentre è più contenuta la variazione di chi decide di lasciare Rimini (+6,40%). Sono i dati del report demografico elaborato dal Sit (sistema informativo territoriale . “Un saldo migratorio positivo e di gran lunga superiore a quello registrato nel 2021, con un aumento del 187%” commenta l’assessora alla Statistica Anna Montini. Si tratta per la maggioranza di cittadini italiani (2.913, 73% del totale), che provengono per da altri comuni della Provincia (1.128), dalla Regione (615) e da altre regioni italiane (1.522). Una tendenza registrata anche nel 2021 e che oggi si consolida, delineando un quadro che pare contrapporsi al contesto nazionale: secondo l’analisi pubblicata dal Sole 24 ore, sembra infatti non arrestarsi la fuga degli italiani oltre i confini del Belpaese, con un aumento particolare di partenze dal il nord Italia e la bassa Padana, pur rimanendo il Sud la zona del Paese con l’incidenza più elevata di partenze.





“L’ultimo report sulla base dei registri anagrafici - spiega Montini - ha confermato come la nostra sia una città tornata ad essere fortemente attrattiva, dove non solo si arriva, ma si resta. Il saldo migratorio positivo del riminese può essere quindi un indicatore di come Rimini non offra solo servizi e opportunità che ne fanno uno dei luoghi simbolo a livello internazionale delle vacanze, ma contenga in sé anche le condizioni che ne fanno un luogo in cui, dopo la pandemia, è possibile costruirsi una vita e mettere le radici. Una capacità attrattiva che può rappresentare una chiave per contribuire alla crescita complessiva, economica e sociale, del territorio”.