Scuola, grazie ad Hera l'educazione ambientale arriva in oltre 470 classi del riminese

Attualità

Rimini

| 13:59 - 06 Febbraio 2023

Gmm 2023, Hera.

Acqua, energia e ambiente sono i temi cardine che il Gruppo Hera, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda Onu 2030, porta fra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado, con una proposta didattica 2022/2023 rinnovata e ricca di stimoli, contenuti e metodologie all'avanguardia.

Nella XIII edizione de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza la multiutility investe solo in Emilia-Romagna su oltre 80 mila giovani, per un totale di 3.900 classi, puntando su conoscenza, consapevolezza e amore per il pianeta con 70 attività gratuite e innovative.





Nel Riminese oltre 9.600 studenti protagonisti delle iniziative didattiche in presenza e a distanza di Hera

A Rimini si parte il 7 febbraio: sarà la 1^ A della Secondaria Dante Alighieri a sperimentare il laboratorio 'EnorMEMEnte sostenibili- Acqua' che, attraverso l'uso di moderne forme di comunicazione grafico-creativa (fra cui i Meme digitali) vuole promuovere la cultura dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva e approfondire la conoscenza dei servizi idrici del proprio territorio, per creare un collegamento diretto fra le azioni comuni per il risparmio dell'oro blu e il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU.2030.

Poi il 9 febbraio, nell'ambito di un pozzo di scienza, rivolto agli studenti dai 14 ai 19 anni, saranno le classi 2^ I e 3^ A del Liceo A. Serpieri, a cimentarsi con l'attività a distanza 'Il giornalismo scientifico', grazie al quale impareranno a raccontare la scienza con imparzialità, distinguendo modelli e teorie da fatti e dati sperimentali, le notizie vere da quelle false, per evitare di divulgare fake news.

Complessivamente in provincia di Rimini parteciperanno al programma didattico 133 scuole, 471 classi e 9.625 alunni e studenti compresi tra i 4 e i 19 anni.





Le visite agli impianti con esperti del Gruppo Hera

La riflessione sull'impatto che hanno i nostri comportamenti sul Pianeta diventa ancora più efficace quando i giovani capiscono di essere i primi protagonisti della transizione ecologica. Ancora meglio se vedono con i loro occhi. Ecco perché il viaggio alla scoperta delle risorse acqua, energia e ambiente, per tutti gli alunni de La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza, non si esaurisce in classe: il Gruppo Hera, finalmente in presenza, accompagnerà gli studenti in visita nei suoi termovalorizzatori e potabilizzatori, impianti di selezione e recupero dei rifiuti, centrali di cogenerazione e stazioni ecologiche. Previsto anche il nuovissimo tour virtuale, con collegamento in diretta, al depuratore di Cesena che utilizza le acque reflue depurate per irrigare e fertilizzare i campi, per contribuire al fabbisogno idrico irriguo della Regione Emilia-Romagna e ridurre l'utilizzo dei concimi.





Al via le iscrizioni per gli eventi green

Anche quest'anno, in occasione delle giornate simbolo dell'ambiente, le scuole potranno partecipare a tre eventi green gratuiti con speciali testimonial proveniente dal mondo creativo e artistico:

- giovedì 16 febbraio: per la giornata del risparmio energetico si terrà il primo appuntamento per le scuole secondarie di I grado, con la musica e l'ironia di Lorenzo Baglioni, professore di matematica che in "Bella Prof! Quando l'ambiente fa spettacolo", attraverso l'energia delle canzoni lancia messaggi importanti per l'ambiente;

- mercoledì 22 marzo: giornata mondiale dell'acqua - evento green per la scuola primaria;

- venerdì 21 aprile: giornata mondiale della Terra - evento green per la scuola dell'infanzia.





È possibile iscriversi agli eventi, che si svolgono in diretta web e hanno durata di circa un'ora, direttamente sul sito all'indirizzo: www.gruppohera.it/scuole/eventigreen