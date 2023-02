Basket, furti negli spogliatoi del Flaminio durante la sfida Rimini-Bologna

Cronaca

Rimini

| 11:52 - 06 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Furti negli spogliatoi dei giocatori di Bologna mentre erano in campo al Palazzetto 'Flaminio' di Rimini per la partita Rbr Rimini Banca contro la Fortitudo Bologna di basket, serie A2. Mentre la partita era in corso i ladri sono entrati negli spogliatoi degli atleti ospiti rubando i contanti dai portafogli. Secondo la segnalazione arrivata alla Questura di Rimini, le denunce infatti presumibilmente saranno presentate nei comuni di residenza, i ladri hanno aperto i portafogli di due giocatori e di due arbitri prelevando solo i contanti e lasciando carte e documenti.





(Ansa)