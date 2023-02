Il bellariese Lallo Petrucci premiato alla Festa della Vela

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:38 - 06 Febbraio 2023

Il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti e Lallo Petrucci.

Un altro prestigioso riconoscimento per Michelangelo “Lallo” Petrucci, storico fondatore dell’azienda Bimare già insignito del Premio Panzini nel 2014. Nei giorni scorsi, il Comitato XI Zona della Federazione Italiana Vela, nel contesto della Festa della Vela organizzata a Rimini, lo ha premiato "per l'importante contributo dato alla disciplina ed alla diffusione dei catamarani in Italia e nel mondo". Una lunga storia di successi e di legame inscindibile con il mare, quella di Petrucci: al punto che, in anni recenti, l'ISF - International Sailing Federation ha scelto come barca olimpica proprio uno scafo nato a Bellaria Igea Marina: il catamarano che ha dato all'Italia la medaglia d'oro alle ultime olimpiadi.