Riccione, scuola di viale Capri, realizzato il collegamento con il parcheggio

Attualità

Riccione

| 11:27 - 06 Febbraio 2023

I lavori in corso.

A causa della pioggia incessante, due settimane fa si erano create ampie pozzanghere dall’ingresso della scuola elementare Fontanelle di viale Capri. L’amministrazione era prontamente intervenuta, già nella stessa mattinata, posizionando una passerella di fortuna nei punti in cui si creavano più disagi per bambini e genitori accompagnatori.



In pochi giorni, i tecnici dell’ufficio Lavori pubblici del Comune di Riccione hanno realizzato un collegamento vero e proprio tra l’entrata della scuola e il parcheggio lungo viale Trebaci con tanto di piastrelle e caditoie in modo che il problema non possa più ripetersi.



“Ringrazio tutto il settore dei Lavori pubblici - dice l’assessore Simone Imola - che ancora una volta ha dato prova di sapere dare risposta in tempi rapidissimi ai problemi dei riccionesi”.