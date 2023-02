La Scuderia Automobilistica Morcianese si presenta alla città

Sport

Morciano di Romagna

| 11:24 - 06 Febbraio 2023

Un momento della serata.

Buona affluenza di pubblico all'Auditorium di Morciano per la prima serata dedicata alla SAM (Scuderia Automobilistica Morcianese) e al tesseramento della scuderia. Il cantastorie romagnolo Nevio Bedin ha intrattenuto i presenti con barzellette in dialetto romagnolo. Presentato il passato della vecchia scuderia Morcianese con una mostra fotografica, presentato poi il presente con un video e il futuro con il ricco programma di avvenimenti organizzati dalla SAM. Per finire con un buffet offerto dagli organizzatori.