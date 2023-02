Basket C Silver, Dulca Santarcangelo sgambetta la leader Correggio (83-55)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:49 - 06 Febbraio 2023



Una stratosferica Dulca Santarcangelo batte la capolista finora imbattuta Correggio (83-55). Oltre 700 le presenze al PalaSGR per un sabato sera che resterà impresso nella mente di molti.

Ottima partenza per i giallo blu tra le mura amiche. Un ispirato Rivali trascina i suoi in un ottimo quarto. Mulazzani dimostra di avere la mano calda e le temperature del Pala SGR aiutano la squadra di coach Bernardi a portarsi in vantaggio sulla doppia cifra. 28-17

Nel secondo quarto la storia non cambia: Correggio prova a reagire ma gli Angels stringono le maglie in difesa e continuano a macinare un buon gioco offensivo seppur le percentuali al tiro calano. 45-28 al termine di 20’ di gioco.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Bernardi non molla, Correggio tenta di innervosire la partita ma la Dulca resta lucida. L’esperienza di Pesaresi si fa valere.

Nell’ultimo quarto gli Angels piazzano il parziale decisivo con Macaru e James portandosi sul +29.

Prossimo appuntamento sabato 11 febbraio quando la Dulca Santarcangelo affronterà Magik Parma per un altro big match al Pala SGR.



Il tabellino

Dulca Santarcangelo: Buzzone 2, Pesaresi 7, Rivali 11, James 6, Bedetti 6, Mulazzani 15, Rossi 5, Macaru 8, Bonfè, Mari 2, Saltykov 18, Benzi 3. All Massimo Bernardi. Ass. Evangelisti; Miriello.



Pall. Correggio: Morgotti 13, Lavacchielli 9, Sutera 2, Vivarelli 12, Guardasoni L. 12, Guardasoni M. 2, Messori 6, Galli, Campedelli, Guardasoni, Riccò, Zamparelli n.e. All: Stachezzini F. Ass. Menozzi, Becchi.



Parziali: 28-17 ; 45-28 ; 62-43 ; 83-55