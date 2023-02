Liberare il potenziale dei dati della lotteria attraverso l'intelligenza artificiale

Attualità

| 10:47 - 06 Febbraio 2023

La rapida crescita delle tecnologie per la trasformazione digitale, come l'intelligenza artificiale (AI), sono sviluppi importanti per il settore delle lotterie. Con la recente impennata degli sviluppi digitali, in particolare durante e dopo gli anni della pandemia, ci sono sia opportunità che sfide per le lotterie nazionali, che non sono destinate soltanto a chi ne ha la possibilità economica ma anche a chi vuole partecipare alla lotteria in modo gratuito. Queste opportunità rendono quindi la lotteria più accessibile anche alle classi meno abbienti, dando così modo anche a queste persone di svagarsi.





Come tema caldo nell'agenda di EL, un seminario dedicato ha offerto ai partecipanti la possibilità di scoprire e comprendere i diversi aspetti dell'uso dei dati e dell'IA, che oltre nelle organizzazioni di lotterie, dalla regolamentazione, alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM), alla gestione dei centri clienti, al gioco responsabile, alla sicurezza dei dati e alla gestione delle frodi, viene anche utilizzata in altri campi data la recente crescita delle intelligenze artificiali. Questo fa seguito a un webinar EL dedicato alle lotterie e all'IA nel 2021 e, più recentemente, a un evento organizzato al Parlamento europeo sulle lotterie nell'era digitale, che come sappiamo sta portando cambiamenti radicali al sistema che veniva utilizzato in passato per gestire i clienti.





Durante il recente seminario, la combinazione di membri EL e di relatori ed esperti esterni ha portato alla discussione punti di vista indipendenti e best practice, con insegnamenti su come gestire in modo efficiente i dati esistenti con le organizzazioni di lotterie - ad esempio, rispettando le normative e proteggendo allo stesso tempo i giocatori e i benefici per la società, e questo è un grande vantaggio per chi vuole giocare alla lotteria gratuitamente. Il gioco responsabile, la tutela dei consumatori e la salvaguardia dell'ordine pubblico rimangono temi di estrema importanza per i membri EL, ed è importante che vengano ribaditi ogni tanto così da creare un ambiente di gioco sano per i clienti abituali della lotteria italiana.





L'evento si è concluso con una sessione interattiva e vivace, in cui quattro diversi gruppi hanno discusso le sfide e gli obiettivi dell'IA e della gestione dei dati. I risultati delle discussioni hanno mostrato da un lato quanto sia complessa e impegnativa la gestione dei dati. Ad esempio, la complessità dell'implementazione in un'organizzazione, poiché i dati devono essere reperiti o centralizzati da diverse fonti.





Dall'altro lato, hanno mostrato il promettente valore aggiunto alle operazioni delle lotterie, dimostrato ad esempio dal miglioramento della soddisfazione dei clienti grazie alla comunicazione personalizzata e pertinente, che si riflette nell'aumento della generazione di buone cause, nella maggiore protezione dei giocatori, nell'aumento dell'efficienza operativa (ad esempio nei centri di contatto) e/o nella maggiore sicurezza delle TIC. Questi sono tutti vantaggi per le lotterie perché attrarranno più clienti, e allo stesso tempo riusciranno a trattare meglio quelli che già hanno fornendogli maggiore sicurezza. Detto ciò non resta altro che aspettare e osservare come la situazione si evolverà in futuro.