Calcio Prima, Accademia Marignanese brinda nel festival del gol

San Giovanni in Marignano

| 22:06 - 05 Febbraio 2023

Partenza da brivido per i padroni di casa che sentono l’importanza della partita, partono troppo contratti, faticano ad uscire dalla propria metà campo e dopo cinque minuti di gioco incassano la prima rete: azione sulla destra del fronte di attacco per il Rumagna, sul pallone a centro area il rimpallo è favorevole al centravanti Campana che insacca. Persistono le difficoltà per i ragazzi di mister Mirko Palazzi che al decimo minuto incassano il raddoppio, l’azione questa volta si sviluppa sulla fascia sinistra e la palla in mezzo è per Reali che di prima intenzione batte fortissimo sotto la traversa. Frastornata la Accademia Marignanese trova la forza di reagire e dopo avere provato con difficoltà a costruire gioco, alla mezz’ora riesce a ridurre le distanze con Gianluca De Blasio che segue la progressione sulla fascia sinistra di Alessandro Morri che attira su di sé due difensori e gli serve su un piatto d’argento un pallone che è solo da depositare in rete.



Le squadre vanno al riposo con il Rumagna in vantaggio 2-1. La seconda frazione di gioco vede la Accademia Marignanese protesa all’attacco alla ricerca del pareggio che ottiene dopo pochi minuti, con il calcio di rigore ineccepibile a seguito dell’atterramento in area subito da Gianluca Di Blasio, che dagli undici metri non lascia scampo al portiere ospite e il pareggio è cosa fatta.



Ci si attende il forcing dei padroni di casa che hanno disperato bisogno di vincere per restare agganciati al treno della salvezza e invece passa di nuovo in vantaggio il Rumagna, con Giuliani che sfugge al difensore, entra in area dalla sinistra e insacca da posizione molto defilata.



La Accademia Marignanese non ci sta e anche rischiando, si getta all’attacco occupando stabilmente la metà campo avversaria e a dieci minuti dal termine è Matteo Pontellini con un calcio di punizione da una trentina di metri, posizionato in prossimità della linea laterale, batte con forza e con una traiettoria formidabile che si insacca all’incrocio dei pali alle spalle dell’incredulo portiere avversario.



Dieci minuti da giocare e risultato in parità con tre reti a testa, ma se il risultato può stare bene al Rumagna, così non è per i padroni di casa che hanno assoluto bisogno di vincere e ci riescono allo scadere dei novanta minuti, con una invenzione di Filippo Ottaviani, che “vede” sulla destra in area Luca Tirincanti smarcato, lo serve e il diagonale è forte e preciso e si insacca imparabilmente.



Nei cinque minuti di recupero la Accademia Marignanese gestisce bene e porta a casa una vittoria importante, cercata, voluta e indubbiamente meritata. Oggi i giocatori hanno dato tutto e sono stati giustamente ricompensati.



Il tabellino



ACCADEMIA MARIGNANESE: Martini, Pontellini, Cekirri (58° Romano Alessandro), Beccari, Tirincanti, Izzo (87° Marcolini), Markaj (75° Siciliano), Lorenzi (46° Ottaviani Filippo), Di Blasio, Romano Loris, Morri. A disposizione: Badioli, Romano Andrea, Gabellini, Agostini, Ottaviani Giacomo. Allenatore: Mirko Palazzi





RUMAGNA: Cavalieri, Luta, Zoffoli, Tommasini, Di Camilli (85° Manuzzi), Siroli, Giuliani, Bergamaschi, Campana, Pezzella (70° Aguzzoni), Reali (75° Vaienti). A disposizione: Evangelisti, Sbrighi, Batani, Montalti, Marconi, Casetti. Allenatore: Simone Salsi



Arbitro: Luca Ghirardi della Sezione di Ravenna



Reti: 5° Campana (R), 10° Reali (R), 30° Di Blasio (AM), 48° Di Blasio rig. (AM), 57° Giuliani (R), 80° Pontellini (AM), 90° Tirincanti (AM)