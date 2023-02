Calcio Prima, il Ricicone riacciuffa il Villamarina al 90' su rigore (2-2)

Sport

| 18:12 - 05 Febbraio 2023

Il gol su rigore di Klyvchuk.

Pareggio per 2-2 tra Riccione e Villamarina raggiunto più con la volontà che attraverso il gioco. Meglio il Villamarina nel primo tempo che cerca con azioni manovrate di mettere in difficoltà la retroguardia di casa, mentre il Riccione si affida a lunghi rilanci per cercare le sponde di Dragoni e Capriotti. Il goal subito al 39' dal Riccione è frutto di una palla persa sulla linea mediana con la squadra colpevolmente sbilanciata in avanti nel tentativo di sfruttare un calcio piazzato. Contropiede fulmineo del tandem Mazzuoli Loi con quest'ultimo che insacca ma, ad onor di cronaca, l'ultimo passaggio di Mazzuoli pesca Loi in fuorigioco di un metro abbondante. Per Battilani è tutto regolare ed è uno a zero per il Villamarina.

Nella ripresa mister Iencinella inserisce Bastianelli, Amati e Fantini per dare più velocità alla manovra e qualcosa cambia. La difesa ospite è più in apprensione ma ci vuole un gran goal di N'Dao di testa su piazzato di Klyvchuk per ristabilire la parità all'70'. Il Riccione si getta in avanti alla ricerca della vittoria ed il Riccione al 78' ha una chiarissima occasione da rete con Ingrosso che colpisce di testa a botta sicura ma con un braccio un difensore devia la sfera e per l'arbitro Battilani è tutto regolare.

Poi nell'unica ripartenza concessa agli avversari, la dura legge del goal sbagliato goal subito, Muci semina il panico sulla fascia sinistra, salta un paio di uomini per poi entrare in area di rigore, dribbla anche Fini portandosi però la palla oltre il fondo, Battilani non se ne accorge e Muci da posizione impossibile batte a rete portando in vantaggio il Villamarina.

Il Riccione non demorde e aggancia il pari al 90' su rigore, trasformato con freddezza da Klyvchuk, concesso per un atterramento di N'Dao in area di rigore. Il Riccione prova nel recupero a portare in fienile l'intera posta ed avrebbe la possibilità di farlo con Amati al 93', ma il suo tocco da distanza ravvicinata è troppo morbido e Ambrosini para senza patemi.



Il tabellino

Riccione: Masini, Colonna, N'Dao, Gueye dal 67' Ingrosso, Fini, Bencivenga, Brisigotti, Magrotti dal 55' Amati B., Capriotti dal 55' Fantini, Klyvchuk, Dragoni dal 55' Bastianelli. A disposizione; Amati A., Borgognoni, Lotti, Fabbri, Giustolisi. Allenatore; Denis Iencinella.

Villamarina: Ambrosini, Rege Volp, Foschi dall'80' Fellini, Farabegoli, Pagliarani A. dal 75' Ruffilli, Briganti, Razzolini dal 70' Teoca, Righini, Mazzuoli dal 67' Barry, Muci dal 90' Buda, Loi. A disposizione; Sapucci, Maroncelli, Pagliarani L., Mariotti. Allenatore; Samuele Buda.



Arbitro: Battilani di Imola.



Reti: 39' Loi (V), 70' N'Dao (R), 80' Muci (V), 90' Klyvchuk su rig. (R).



Note. Ammoniti; N'Dao (R), Bastianelli (R), Ruffilli (V).