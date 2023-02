Calcio D, tonfo casalingo per la Sammaurese: passa il Fanfulla 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:53 - 05 Febbraio 2023

Tonfo casalingo per la Sammaurese, costretta a cedere 1-2 al Fanfulla. Dopo un buon avvio, condito da una chance per Masini e una per Cremonini, sono i lombardi a trovare il vantaggio grazie al tiro al volo di De Angelis dal cuore dell’area (32′). Merlonghi suona la carica un paio di minuti dopo, tuttavia la sua conclusione termina preda del portiere ospite e il primo tempo si chiude così.

In avvio di ripresa Piretro rinvia addosso a Siani e la palla carambola fortunosamente in porta sancendo il raddoppio del Fanfulla.

Finale d’attacco per i ragazzi di Martini, che accorcia al 72′ con l’incornata di Berardi, ma la compagine di Lodi tiene bene il campo, coglie una traversa con De Angelis e resiste.

Mercoledì a Budrio la Sammaurese affronterà il Mezzolara.



Il tabellino



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Benedetti, Casadio, Maggioli, Vallocchia, Scarponi, Merlonghi, Cremonini, Barbatosta A disp: Zavatti, Manfroni, Zaghini, Grbic, Tamai, Sami, Grassi, Berardi, Maltoni All Di Leo



FANFULLA: Cizza,, Bignami, Magnaldi, Tiziano, Agnelli, Bettoni, Caradonna, Cazzaniga, De Angelis, Caprioli, Siani A disp: Colnaghi, Cabri, Bernardini, Pelucchi, Donnema, Odalo, Napoli, Martinenghi, Kakou All Bonazzoli

RETI: 32′ De Angelis, 52′ Siani, 72′ Berardi