Calcio Promozione, la Sampierana torna a sorridere: steso il Torconca 3-1

Sport

Cesena

| 17:41 - 05 Febbraio 2023





Splendida vittoria della Sampierana che al Comunale di San Piero batte un Torconca mai domo. Subito in avanti i padroni di casa e al 1' passano in vantaggio su rigore. Pippi ruba palla a centrocampo e s’invola verso l’area avversaria e viene steso da Casolla. Narducci realizza l’1-0.

Al 24' Gravina da fuori area fa partire un tiro all’incrocio dei pali ma Zammarchi riesce a salvare in corner. Al 34° raddoppio della Sampierana, mischia in area ospite e Castagnoli con un raso terra mette alle selle del portire ospite . Il Torconca accorcia le distanze al 46° con Pasolini che a seguito di una punizione dal limite piega le mani al portiere e realizza il 2-1.

Al 51° azione Pippi-Corzani, quest’ultimo colpisce il palo a portiere battuto. Triplica la Sampierana al 62°: lancio di Castagnoli per Pippi il quale lancia sulla corsa Diversi che in diagonale batte il portiere ospite. Al 72° la Sampierana potrebbe andare ancora in gol ma Quercioli dopo aver superato il suo diretto avversario viene contrastato dal portiere in angolo. Al 75° clamorosa occasione per gli ospiti con Basile che da pochi passi dalla porta batte e la palla va fuori. Finisce per 3-1 una partita divertente ben giocata da entrambe le formazioni con la Sampierana che così torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi.



SAMPIERANA – TORCONCA 3-1



SAMPIERANA: Zammarchi, Berni (71' Quercioli), Rossi (82' Drudi), Narducci, Canali, Quaranta, Castagnoli, Petrini, Diversi, Corzani, Pippi. A disp. Bardi, Stoppa, Batani, Fiaschetti, Para. All. Barontini



TORCONCA: Urbinati, Casolla, Ferraro, Mercuri (68' Maquinriarin) Fabrizi (58' Beltrami), Vucaj, Ballaj, Cecchi, Pasolini, Gravina (57' Basile, 83' Novembrini), Bonetti (86' Ricci). A disp. Hysa, Miron, Krasniqi. All. Ricchiuti.



ARBITRO: Alberani di Rimini.

RETI: 13' pt. Narducci (S) rig., 34' Castagnoli (S), 46' Pasolini (T), 62' Diversi.

AMMONITI: Mercuri, Casolla, Cecchi, Ricchiuti (all. Torconca).