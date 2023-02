Calcio D, United Riccione corsaro ad Agliana (0-2)

Sport

Riccione

| 17:27 - 05 Febbraio 2023



Lo United Riccione mette la quarta. La squadra di Gori torna da Agliana con uno 0-2 importantissimo che vale la parte alta della classifica e che rilancia le ambizioni dei biancazzurri. Primo tempo difficile da commentare: partita tesa, fallosa, condizionata da un campo al limite del praticabile e da un vento forte e ghiacciato.

Pochissime le azioni che meritano di essere raccontate. Al 18’ le proteste dello United Riccione per un fallo al limite che il direttore di gara non ravvede. Al 42’ Remedi ci pro va al volo dal limite, Pezzolato è bravo a mettere in corner. Al 45’ Mattioli su punizione prova a beffare Pezzolato calciando direttamente in porta quando tutti si aspettavano la palla in-the-box ma il portiere biancazzurro si salva.



La ripresa si apre con Benjamin Mokulu che al 6' sblocca il risultato, il congolese si insinua nella difesa neroverde e solo davanti a Spurio lo batte con un pregevole tocco di precisione. Lo United Riccione è padrone della gara e al 17’ trova la rete dello 0-2. Bellini vede il movimento di Vassallo e lo serve tra i centrali neroverdi, l’attaccante non perdona e dopo aver segnato all’andata con la maglia dell’Aglianese segna anche al ritorno con la divisa biancazzurra. La partita è chiusa quando Mattioli si fa espellere e lascia i suoi in 10. Pezzolato non è mai chiamato in causa e Benedetti e compagni possono festeggiare.

Mercoledì al Nicoletti c’è il Corticella.



Il tabellino



AGLIANESE - UNITED RICCIONE 0-2



UNITED RICCIONE (433): Pezzolato; Lordkipanidze, Syku, Scrosta, Lo Duca; Abonckelet, Bellini, Benedetti (45’st Gambino); Vassallo (33’st Biguzzi), Mokulu (17’st Ferrara), D’Antoni (40’st De Silvestro). A disp.: De Fazio, Artur, Colacicchi, Colombo, Grancara. All.: Gori



AGLIANESE (532): Spurio; Pantano (7’st Perugi), Montuori, Olivieri, Fiaschi (7’st. De Sagastizabal), Torrini (7’st Pardera); Grilli, Remedi, Veneroso; Mirval (29’st Baldeh), Mattiolo. A disp.: Luci, Hanxhari, Mariani, S.Baggiani, L.Baggiani. All.: Baiano



Arbitro: Pica di Roma

Note. Ammoniti: Benedetti, Fiaschi, Mattiolo, Perugi, Lordkipanidze, Vassallo, Remedi, Ferrara. Espulso: Mattiolo

Reti: 6’st Mokulu, 19’st Vassallo.