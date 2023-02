Tim down interconnessione internazionale sulla rete: problemi anche nel riminese

Attualità

Rimini

| 17:01 - 05 Febbraio 2023

problemi rete Tim.

Sulla rete Tim "è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema": lo rende noto un portavoce dell'azienda, dopo le numerose segnalazioni degli utenti che su twitter hanno creato l'hashtag #timdown, diventato trend topic, per segnalare i disservizi a internet e telefoni che vanno avanti da diverse ore su tutto il territorio nazionale.

Molti problemi di rete si stanno riscontrando anche in Romagna sui canali che fruiscono della rete Tim.