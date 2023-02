Volley B, PromoPharma ko a Viadana

Sport

Repubblica San Marino

| 14:05 - 05 Febbraio 2023



Dopo due settimane di sosta la PromoPharma ha iniziato il girone di ritorno rendendo visita al Viadana Volley, senza purtroppo ripetere la bella partita dell’andata. “Abbiamo incontrato una squadra completamente diversa da quella dell’andata. – Racconta nel post partita Stefano Mascetti, coach dei titani. - In più, abbiamo dovuto rinunciare al centrale Bernardi, ammalatosi improvvisamente. Loro, rispetto all’andata, hanno schierato Colella, un giocatore molto forte per la categoria. Noi ci aspettavamo una partita di un certo tipo, in realtà è andato tutto molto diversamente. Non abbiamo giocato la nostra migliore partita ma i nostri avversari sono stati molto più bravi di noi. Il campionato è ancora lungo e vedremo di riprenderci nelle prossime partite. Il girone è moto difficile e la partita con la Spezzanese di sabato prossimo sarà importantissima”.



Il tabellino

Viadana Volley – PromoPharma San Marino 3-0



Viadana. Bellei 5, Colella 13, Trovò 10, Bartoli 14, Maggi 6, Silva 9, Carnevali (L1), Giovenzana, Melli. N.E. Baracchi, Pirozzi, Chiesa, Bertoli, Daolio (L2). Ace 7. Battute errore 14. Muri punto 11. All. Alberto Panciroli.



PromoPharma. Rondelli, Caselli 4, Kiva 6, Paganelli 6, Carigi 2, Benvenuti 11, Morelli (L), Lazzarini. N.E. Bacciocchi, Ricci, Cicconi. Ace 2. Battute errore 9. Muri punto 2. All. Stefano Mascetti.



Arbitri: Alessandro Scarpinello (1°) e Riccardo Callegari (2°).



Classifica. Gabbiano Mantova 42, Arredopark Sommacampagna 31, Querzoli Forlì 27, Volley Montichiari 25, Kema Asola 23, Sab Group Rubicone 23, Ama San Martino in Rio 21, Viadana Volley 21, Kerakoll Sassuolo 20, Planet Group Spezzanese 17, PromoPharma 14, Pietro Pezzi Ravenna 14, Kioene Padova 7, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma San Marino – Planet Group Spezzanese. Sabato 11 febbraio ore 18.30 a Serravalle.



Serie D femm/Girone E. – Titan Services – Junior Coriano 1 a 3 (24/26 19/25 25/22 22/25) La Titan Services ha iniziato il suo girone di ritorno ospitando lo Junior Coriano. E’ arrivata una sconfitta, come all’andata, tuttavia con un sapore diverso rispetto al netto 3 a 0 subito ad ottobre. “Abbiamo perso per la maggiore esperienza delle nostre avversarie e per qualche nostro errore nei momenti decisivi. Ma si sono viste anche cose positive da parte delle mie giocatrici. Speriamo sia un punto di partenza – Spiega nel dopopartita Wilson Renzi, coach delle sammarinesi. - Nel primo set abbiamo avuto noi l’occasione di chiudere sul 24/23 ma non ci siamo riuscite. Nel secondo parziale siamo partite male, con errori banali e non ce l’abbiamo più fatta a recuperare. Nel terzo abbiamo cominciato a cercare le avversarie in ricezione, abbiamo avuto più tempo per organizzare il nostro muro/difesa e siamo riuscite a portare a casa il set. Nel quarto ce la siamo giocata sempre punto a punto ma, dopo un’interruzione, siamo andati sotto anche a causa di due errori evidenti dell’arbitro sul 22/23. Peccato, però le ragazze hanno giocato con un piglio diverso e hanno messo in campo qualcosa di positivo”.



Titan Services. Tura 29, Ghinelli 14, Menicucci 5, Esposito 6, Bernardi 4, Rossi, Pasolini (L), Casadei, Lazzari 3, Ricciotti 13. N.E.: Valentini, Filippi, Bizzocchi. All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 37, Figurella Rimini 32, Fulgur Bagnacavallo 30, Junior Coriano 26, Fenix Faenza 25, Idea Volley Santarcangelo 23, Longiano Volley 23, Unica Volley Rimini 18, Teodora Ravenna 11, Titan Services 10, Stella Rimini 9, Viserba Volley 8, Forlì 0.



Prossima partita. Idea Volley Santarcangelo - Titan Services. Sabato 11 febbraio alle 21 a Bellaria.