Dopo Cortina l’Italia Polo Challenge sbarca a Riccione: un connubio d’èlite

Attualità

Riccione

| 11:24 - 05 Febbraio 2023

Da sinistra Bruno Bianchini, Gianni Indino, Attilio Cenni e Stefano Fabbri.

La Perla dell’Adriatico e la perla delle Dolomiti collaborano per offrire al pubblico un affascinante spettacolo di grande Polo giunto quest’anno alla IV Edizione.

Italia Polo Challenge 2023 offre agli appassionati di polo e non solo un calendario di gare di questo prestigioso sport equestre che coinvolge Riccione e Cortina in una virtuosa collaborazione mare – monti. Si sperimenteranno rispettivamente la sabbia e la neve come terreni di gioco per le squadre che ambiscono al titolo di campioni. Una buona occasione per avvicinare una platea sempre più ampia di spettatori ad uno sport esclusivo ma coinvolgente, vivendo un’esperienza unica di sport e di cultura.

Intanto Cortina si prepara per la prossima tappa prevista dal 14 al 18 febbraio. Riccione attende la prima settimana di maggio per allestire i campi in spiaggia con una stagione più decisamente lanciata verso l’estate: il tutto frutto dell’estro di Attilio Cenni che organizzerà l’evento sulla spiaggia del Marano. A Forte dei Marmi sull’erba e si sta cercando di organizzarne anche una a Saint Moritz sul ghiaccio.





Nata in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) l’edizione è stata presentata al Grand Hotel des Bains e hanno partecipato, oltre alla “mente” Attilio Cenni, il presidente di Federalberghi Emilia – Romagna Alessandro Giorgetti, il presidente di Confcommercio Rimini Gianni Indino, il presidente di federalberghi Riccione Bruno Bianchini, l’organizzatore della prima edizione a Rimini Stefano Fabbri e, in collegamento da Cortina, Alessandro Giachetti, Responsabile del dipartimento polo della FISE, Patricio Rattagan, presidente e direttore sportivo dell’Italia Polo Challenge, Adriano Motta direttore dell’Italia Polo Challenge e Gherardo Manaigo general manager dell’Hotel de La Poste, official partner dell’Italia Polo Challenge.





Intervista ad Attilio Cenni, organizzatore della tappa di Riccione al microfono di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso