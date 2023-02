Basket C Silver, l'EA Titano non ha problemi contro il Tolentino (80-66)

Sport

| 23:03 - 04 Febbraio 2023

Per Gamberini 22 punti.

E' un bel successo, quello ottenuto dai Titans nella terza giornata di ritorno. Macina e compagni battono Tolentino 80-66, col match che è sempre stato sotto controllo e con il massimo vantaggio di +27 arrivato a inizio quarto periodo. Buon apporto da parte di tutta la squadra, con top scorer ancora una volta Gamberini, arrivato a quota 22 punti. Con lui in doppia cifra Dini (17) e Raschi (14).



LA PARTITA. Biancazzurri sempre in vantaggio, a parte lo 0-2 iniziale di Raponi. Il primo quarto viaggia con un Gamberini subito martellante (9 in 10 minuti) e con i marchigiani precisi dalla lunga distanza (triple per Ponti, Mazzoleni e Raponi). La gara resta in equilibrio fino al 14-11, poi l’EA Titano accelera ed è a +10 a fine quarto con le triple di Frattarelli e Raschi (23-13). Nel secondo periodo sono i punti di Raschi e Dini contro la zona ad allargare il margine, coi Titans costantemente attorno ai 15 di vantaggio e con la chiusura a +18 all’intervallo (46-28).



Di ritorno dagli spogliatoi la difesa di casa si fa ancora più intensa, tanto che nei primi cinque minuti Tolentino non segna (52-28). Poi arriva un mini-parziale (52-36 al 27’), subito però rintuzzato dall’eccellente finale di quarto dei nostri ragazzi (62-40, Gamberini ancora on fire). Il timone del comando ce l’hanno i Titans e dopo un minuto di quarto periodo, con la tripla di un ottimo Zanotti, ecco che arriva il massimo vantaggio sul 67-40. Il finale è in discesa, Tolentino riprende a segnare con continuità ma l’EA controlla e chiude sull’80-66.



EA TITANO – TOLENTINO 80-66



TITANO: Borello, Palmieri 7, Gamberini 22, Macina 4, Fusco, Frattarelli 4, Guida, Dini 17, Raschi 14, Riccardi 3, Zanotti 9, Lettoli. All.: Rossini.

TOLENTINO: Gavasci 10, Giuliani, T. Tiranti 2, Raponi 13, Conti 13, R. Tiranti, Cobanaj 2, Biascelli, Mazzoleni 10, Ponti 16, Taborro. All.: Campetella.



Parziali: 23-13, 46-28, 62-40, 80-66.