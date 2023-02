Calcio 2a Cat: lo Young Santarcangelo vince il big match con il San Bartolo Gabicce Mare

Sport

Santarcangelo di Romagna

20:32 - 04 Febbraio 2023





Fc Young Santarcangelo: 1 Gregori, 2 Depaoli (78' Casali), 3 Rocchi,4 Canarecci (45' Tosi Brandi), 5 Grossi, 6 Chiussi,7 Nucci (72' Succi), 8 Azzurro (75' Bianchi G), 9 Giudetti (68' Zavattini L), 10 Semeraro, 11 Molari.

A disposizione: 12 Antonelli,17 Magnani, 19 Dospinescu, 20 Lombardi.



San Bartolo Gabicce Mare: 1 Pelliccioni, 2 Della Martera, 3 Petrone, 4 Silvagni (45' Fulvi), 5 Minardi, 6 Broccoli (66' Simonetti), 7 Carburi, 8 Lavanna, 9 Coli (76' Pasculli), 10 Mastrangelo (71' Cevoli), 11 Tardini (64' Bigucci).

A disposizione: 12 Tomassini,13 Albanese, 15 Marvi, 16 Della Martera.



Arbitro: Della Croce sezione di Rimini

Reti: 4' Semeraro, 31' Tardini, 64' Depaoli.

Ammonizioni: 47' Della Martera F., 83' Casali



SANTARCANGELO Lo Young Santarcangelo vince lo scontro diretto, 2-1 al San Bartolo. Il big match di giornata si apre subito con il vantaggio gialloblu. Grazie a uno schema da calcio d'angolo, Semeraro riesce ad accentrarsi e, libero di calciare, la insacca sotto l'incrocio.



Nuovamente, un ispirato Semeraro, salta un uomo e mette Chiussi a tu per tu con il portiere il quale, però, non riesce a mantenere basso il pallone. Al 31', Carburi, viene atterrato in area e Tardini sigla il rigore del pareggio. In apertura di secondo tempo non ci sono occasioni degne di nota; fino al 64' quando Giudetti serve Depaoli che calcia forte e batte Pelliccioni per il 2-1. Vani i tentativi del San Bartolo di raggiungere il pareggio; lo Young Santarcangelo vince e si porta a +9.