Ragazza di 19 anni investita sulle strisce nel riminese: atterra l'elisoccorso

Cronaca

Coriano

| 20:23 - 04 Febbraio 2023



Una ragazza di 19 anni è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale con l'eliambulanza, in conseguenza di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi (sabato 4 febbraio) a Ospedaletto di Coriano. Secondo le prime ricostruzioni operate dalla polizia locale, la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da una Mercedes guidata da un giovane sammarinese.



Sul posto, oltre alla polizia locale, sono accorsi i mezzi di emergenza del 118. Per soccorrere la ragazza, le cui condizioni inizialmente erano apparse molto gravi, è stata richiesta anche la presenza dell'elisoccorso.



Per fortuna poi la situazione si è rivelata meno drammatica del previsto: la giovane ha ripreso conoscenza e ha risposto ai medici dell'equipe dell'elicottero ed è stata trasferita in codice giallo per accertamenti all'ospedale "Bufalini" di Cesena.