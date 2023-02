Rimini Calcio, beffa al Neri: l'errore di Allievi è fatale. Vince il Gubbio 1-0

Sport

Rimini

| 19:44 - 04 Febbraio 2023





Il Rimini esce deluso dal Neri, sconfitto 1-0 dal Gubbio che torna alla vittoria dopo un digiuno di sei partite. Le recriminazioni in casa biancorossa sono tante: la squadra di Gaburro gioca un buon primo tempo, colpisce un palo e sfiora due volte il gol, ma non capitalizza l'evidente superiorità. Al 55' Allievi compie la frittata, facendosi rubare palla al limite dell'area da Arena, che batte l'incolpevole Arena. A quel punto inizia una nuova partita: il Gubbio chiuso completamente in difesa, gioco iper spezzettato facilitato anche da un arbitraggio tutt'altro che brillante, mentre il Rimini perde efficacia dal punto di vista fisico e i cambi, effettuati giustamente da Gaburro, non riescono però a incidere. Partita davvero stregata, ma si può e si deve ripartire dal buon primo tempo.



PAGELLE



ZACCAGNO 6: sempre sicuro nelle uscite alte. Un tiro in porta un gol: non ha colpe.

LAVERONE 6: buon primo tempo. La gamba sembra rispondere bene, partecipa con efficacia al giro palla, colpisce un palo con un gran tiro dalla lunga distanza. Rimane però il rimpianto per l'occasione non capitalizzata al quarto d'ora. E nella ripresa cala vistosamente.

PANELLI 6: in ritardo su Arras, prende il consueto giallo. Per il resto una buona prestazione, lui e Allievi hanno contribuito a tenere la squadra corta nel primo tempo, giocando piuttosto alti.

ALLIEVI 5: pesa purtroppo l'errore decisivo sul gol. In area ha fatto valere la sua presenza, si segnala una chiusura decisiva su un invitante cross di Arena. Nel primo tempo Pasa gli recapita una palla avvelenata, da ultimo uomo se la cava piuttosto bene ed evita il patatrac.

HAVERI 6.5: partita opposta a quella di Laverone. Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa spinge tanto e si inventa anche un dribbling nello stretto, liberandosi al cross proprio a fondo campo.

BIONDI 6: un bell'assist a Laverone, dopo un perfetto inserimento. A centrocampo copre e pressa, deve essere però meno timido (TONELLI s.v.)

PASA 6: parita dai due volti. Fa sbuffare il Neri per qualche lancio lungo ardito e impreciso, ma si spende tanto in fase difensiva, sia nel pressing, sia con alcune chiusure in fase di ripiegamento della squadra (SANDRI 6.5: buon impatto sulla partita, ha un'ottima tecnica e dopo l'inevitabile emozione dell'esordio si fa cercare dai compagni e dispensa buoni palloni).

ROSSETTI MATTEO 6.5: sforna subito un interessante cross di Santini, sembra rinfrancato e si dimostra più efficace sulle seconde palle. Nell'ultima parte di gara paga il calo fisico.

ROSSETTI MATTIA 5.5: lampi di furore, quando difende palla con il fisico e va via all'uomo, ma anche qualche pausa di troppo. Nella ripresa non sembra poter incidere e Gaburro lo sostituisce (GABBIANELLI 5.5: un cross radente che avrebbe meritato più fortuna, ma con il Gubbio asseragliato nella propria metà campo non ha spazi per cercare la giocata vincente).

SANTINI 5.5: nel primo tempo il solito furore agonistico, cade, si rialza, il suo duello rusticano con Portanova è tra i duelli chiave della partita. Di Gennaro gli nega il gol, al termine di un'azione che aveva ben avviato. Nella ripresa invece perde un po' di verve e prende il solito cartellino giallo.

VANO 5.5: mette la testa in maniera provvidenziale su due angoli per il Gubbio, in fase offensiva si fa apprezzare per un paio di rifiniture con il destro. Sembra stare meglio fisicamente, ma alla lunga non incide e viene sostituito (MENCAGLI 5.5: con il Gubbio chiuso a protezione dell'area e tanti cross alti, non può trovare il guizzo vincente).

All. GABURRO 6: il Rimini del primo tempo è piaciuto. Squadra corta (finalmente!) e cattiveria sulle seconde palle. È mancato il guizzo in attacco. Poi il Gubbio ha trovato il gol beffa e si è chiuso in difesa.



Rimini - Gubbio 0-1



RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno 6 - Laverone 6, Panelli 6, Allievi 5 (84' Gigli s.v.), Haveri 6.5 - Biondi 6 (72' Tonelli s.v.), Pasa 6 (68' Sandri 6.5), Matteo Rossetti 6 - Mattia Rossetti 5.5 (68' Gabbianelli 5.5), Santini 5.5 - Vano 5.5 (68' Mencagli 5.5).

In panchina: Galeotti, Lazzarini, Tofanari, Pietrangeli, Regini, Tanasa, Accursi.

All. Gaburro 6.

GUBBIO (3-5-1-1): Di Gennaro 7 - Portanova 6 (61' Dutu 6), Redolfi 7, Bonini 6.5 - Morelli 5.5, Vitale 5.5 (50' Rosaia 6), Toscano 6, Bulevardi 5.5 (61' Bontà 6), Nicolao 5.5 - Arena 6.5 (73' Spina s.v.) - Arras 5.5 (61' Vazquez 5.5).

In panchina: Meneghetti, Semeraro, Guerrini, Corsinelli, Tazzer, Di Stefano.

All. Braglia 6.5



ARBITRO: Diop di Treviglio.

RETI: 55' Arena.

AMMONITI: Panelli, Bulevardi, Portanova, Arena, Santini.

NOTE: angoli 8-3. Recupero 2' pt e 8' st. Tiri in porta 5-1, tiri totali 9-2. Spettatori 2564, incasso totale 13993,75 euro.