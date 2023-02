Novafeltria, avvocato 'in cattedra' al Tonino Guerra per parlare dei rischi legati al web

Attualità

Novafeltria

| 20:36 - 04 Febbraio 2023

L'avvocato Antonio Maria La Scala.





Giovedì e venerdì 10 febbraio l'istituto scolastico Tonino Guerra di Novafeltria ospiterà l'avvocato penalista Antonio Maria La Scala, in occasione del Safer Internet Day, giornata internazionale della sicurezza in rete. L'appuntamento è organizzato dalla scuola media Battelli di Novafeltria e coinvolge gli studenti di tutti e due le scuole.



Giovedì e venerdì la campanella dell’istituto accoglierà l’avvocato e, insieme a lui, gli studenti per un incontro che offrirà ai presenti la possibilità di scoprire di più riguardo all’argomento dei rischi del web. In qualità di esperto di reati informatici, l’avvocato chiarirà i dubbi dei ragazzi su una tematica più che mai attuale. Una data da segnare sul calendario anche per le famiglie che avranno, a loro volta, la possibilità di partecipare all’evento dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di giovedì presso l’Aula Magna del Tonino Guerra. Gli appuntamenti nelle mattinate di giovedì e venerdì sono invece riservati agli studenti.



Gli organizzatori ritengono "fondamentale la presenza dei genitori poiché l’informazione deve partire da loro per poi arrivare ai giovani. Si tratta di un tema che tocca tutta la comunità; pertanto, l’evento vedrà partecipi anche le autorità civili e militari".