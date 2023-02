Meteo: venti freddi da est, qualche debole fioccata martedì nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 07:33 - 05 Febbraio 2023



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 4/02/2023 ore 15:00



Aria fredda continentale in arrivo con temperature in netto calo ma con precipitazioni pressoché assenti.



Domenica 5 Febbraio



Stato del cielo e precipitazioni: foschie e nubi basse al primo mattino poi cieli parzialmente nuvolosi.

Temperature: in calo, minime comprese tra 0 e +3 gradi con picchi di -2/-4gradi nell’entroterra. Massime fino a +5/7gradi.

Venti: moderati da Est, in attenuazione in serata.

Mare: molto mosso, in calo dal pomeriggio.

Attendibilità: alta.



Lunedì 6 Febbraio



Stato del cielo e precipitazioni: prevalentemente molto nuvoloso con precipitazioni assenti.

Temperature: in minime comprese tra -2 e +3gradi. Massime tra +3 e +5 gradi.

Venti: moderati da Nord-Est.

Mare: molto mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 7 Febbraio



Stato del cielo e precipitazioni: al mattino molto nuvoloso, fino a coperto nell’entroterra dove non è esclusa qualche debole fioccata. Dal pomeriggio ampie schiarite.

Temperature: minime comprese tra -3 e +2 gradi, massime comprese fino a +2/5gradi.

Venti: moderati da Nord-Est.

Mare: molto mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: continuerà l’afflusso di aria fredda continentale che permetterà tempo prevalentemente stabile e un nuovo calo delle temperature da Mercoledì 8 con valori minimi diffusamente inferiori a zero gradi, leggermente positivi in costa. Da valutare qualche possibile precipitazione nella giornata di Giovedì 9, in caso con fioccate fino a bassa quota.

