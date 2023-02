Calcio Promozione, Gabicce Gradara ko a Sant'Orso 2-0 dopo dieci risultati utili

Sport

Gabicce Mare

| 18:56 - 04 Febbraio 2023

Una fase del match.

Dopo dieci risultati utili di fila si interrompe la striscia positiva del Gabicce Gradara sconfitto sul campo del Sant’Orso per 2-0 con un gol per tempo. Il risultato si sblocca al 16’ del primo tempo: Saurro pressa il difensore Gabrielli che sull’uscita del portiere Renzetti colpisce male la palla per il più classico degli autogol . Nella ripresa in cui il Sant’Orso si fa preferire al 10’ arriva il raddoppio su rigore per fallo di mani d Betti su azione di Mattioli. Dal dischetto trasforma Luchetti.

Senza gli indisponibili Morini e Lepri oltre a Domini, con più di un uomo non al meglio della condizione anche tra quelli della panchina (Pierri e Donati) e Franca – al debutto dal primo minuto – out nella prima parte del primo tempo, il Gabicce Gradara ha vissuto una giornata no e nulla ha potuto al cospetto di un avversario generoso che non ha fatto comunque nulla di trascendentale.



IL DIRETTORE SPORTIVO Il direttore sportivo Filippo Cipriani non cerca scuse per la opaca prestazione della squadra di Vergoni: “Siamo incappati in una giornata molto storta e l’epilogo non poteva che essere la sconfitta – analizza Cipriani – . Abbiamo l’attenuante delle defezioni e dei malanni di cui sono rimasti vittima molti dei giocatori, però è anche vero che abbiamo costruito poco o niente e abbiamo commesso errori. La prima rete è stata un nostro regalo e sul secondo l’arbitro ha visto un fallo di mano. In più il portiere Renzetti è stato ammonito e salterà la prossima partita in casa contro il San Costanzo. Dobbiamo archiviare al più presto questa giornata”.



Davanti hanno fatto tutte punti, il Sant’Orso vi ha agganciato e il margine sulla zona playout si è assottigliato…

“Tutti gli scenari sono aperti, visto che mancano 13 partite alla fine e come abbiamo sempre detto il nostro primo obiettivo deve essere la salvezza anticipata, ma in questo momento è recuperare tutti glie effettivi e ritrovare lo spirito e la solidità di squadra acquistata prima della sosta natalizia".



Il tabelllino

Sant’Orso- Gabicce Gradara 2-0



SANT’ORSO: Palazzi, Rossi, Vitali, De Angelis, Brocca, Alegi, Pasini(20’ st Messina), Cenerilli(35’ st Latini), Saurro(15’ st Balducci), Luchetti (40’ st Giraldi), Mattioli (10’ st Grussu). All: Fulgini.



GABICCE GRADARA: Renzetti, Franca, Gabrielli, Grandicelli, Varella, Tombari, Giunchetti(15’ st Montebelli), Betti, Capi, Mani (35’ st Della Chiara), Ulloa (15’ st Donati). All: Vergoni.



ARBITRO: Eletto di Macerata (Bertuzzi di Fermo e Murasu di Ancona).



RETI: 16’ pt autogoal Gabrielli, 10’ st Luchetti su rigore.