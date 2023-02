Scovato nell'hotel abbandonato mentre prepara dosi di eroina e hashish

Cronaca

Rimini

| 14:21 - 04 Febbraio 2023

Archivio.

Questa mattina (sabato 4 febbraio) la Polizia di Rimini ha arrestato un uomo di nazionalità tunisina dopo averlo sorpreso all'interno di un albergo dismesso, intento a confezionare dosi di droga. La segnalazione sulla struttura ricettiva, situata in zona San Giuliano Mare, è partita da alcuni residenti che hanno visto del fumo provenire dall'interno dell'immobile, segno della presenza di qualche persona all'interno. Intorno alle 13.20 la Polizia ha fatto irruzione, trovando l'uomo nordafricano mentre confezionava dosi di droga. Con sé aveva 35 grammi di hashish ed eroina. L'arresto è avvenuto per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo risulta anche indagato per il reato di minacce aggravate.