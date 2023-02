Assalto al bancomat nella notte, violenta esplosione a Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:00 - 04 Febbraio 2023

Bancomat esploso, foto di repertorio.

Colpo nella notte tra venerdì e sabato a Rimini, in uno sportello della filiale della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, in via Caduti di Marzabotto. Una violenta esplosione verso le 2,30 con il metodo d’azione ormai classico: l’utilizzo della cosiddetta “marmotta”. In pratica si infila nello sportello un congegno con dentro dell’esplosivo, grazie al quale i ladri hanno fatto saltare l’apparato, provocando così anche ingenti danni ai locali retrostanti. I malviventi, dopo l'esplosione, hanno preso migliaia di euro e si sono allontananti a bordo di un'auto di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce. I danni e la somma di denaro contante asportata sono attualmente in corso quantificazione. La Polizia di Stato sta svolgendo le indagini.