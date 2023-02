Tennis, al via una stagione di alto livello al Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 13:55 - 04 Febbraio 2023

Lo staff tecnico del Ct Cicconetti.

Sempre numeri di grande livello per il Circolo Tennis Cicconetti che si appresta a vivere una stagione da protagonista sia sul fronte dell’organizzazione dei tornei, sia per quanto riguarda i campionati a squadre. Il tutto potendo contare su una scuola Sat ed agonistica di qualità e straordinariamente frequentata. Dunque il Club riminese si lancia in una stagione che promette molto. La scuola, diretta dal presidente-maestro Alessandro Tosi rimane il fiore all’occhiello del Circolo.



“E’ un momento molto positivo per la scuola – dice Alessandro Tosi – qualche anno fa siamo ripartiti da zero ed ora siamo a quota 120 allievi e se andiamo a vedere i numeri settoriali sono ancora più importanti perché abbiamo 14 ragazzi per l’agonistica dai 9 ai 14 anni, di cui 10 nuovi ed anche tra i giovani tra i 15 ed i 18 anni ci sono numeri importanti, è un gruppo forte, e dietro ci sono 22 piccoli del mini-tennis”.



Il tutto grazie ai tecnici del Club, lo stesso Alessandro Tosi, che svolge il ruolo di direttore tecnico, Massimiliano Zamagni, maestro che si occupa di agonistica e Sat, Veronica Tosi che segue minitennis ed agonistica, Sara Sirena, che si occupa di minitennis e Sat, e Marco Corbelli, preparatore fisico e istruttore della Sat. “Ognuno fa quello che gli piace” dice Alessandro Tosi.



“Da noi c’è un ambiente sano, si pratica una cultura sportiva sana, non si vivono stress ne carichi emotivi eccessivi. Quest’anno l’unico problema sarà gestire tutte le squadre, composte per la maggior parte dai giovani”. Sul fronte delle squadre il Ct Cicconetti si presenta al via con diverse formazioni nei campionati italiani. La punta di diamante è rappresentata dalla formazione che parteciperà alla serie C femminile, composta dalla maestra Sara Sirena, dall’istruttrice Veronica Tosi e da due Ladies di ferro come Alice Belli e Manuela Benedettini. “Noi puntiamo sulle giocatrici di casa – sottolinea Alessandro Tosi – tutte le nostre squadre sono composte da giocatori e giocatrici nati e cresciuti al Ct Cicconetti”.



Queste le squadre che saranno schierate dal Ct Cicconetti. Under 10 mista: Barchi, Sardella e Sena. Under 16 maschile: Pazzaglini, Lorenzi, Sambuci. Under 12 maschile: Aluifi e Manieri. D4 maschile A: Gainfrini, Francini, Sambuci, Brandi, Lorenzi e Pazzaglini. D4 maschile B: Le Rose, Rainero, Metalli, Ciccomascolo, Canducci, Sodano e Manigrasso. D1 maschile: Zamagni, Acampora, Agnello, Peppucci, Valente. Over 45: Maestri, Tosi, Peppucci, Agnello. Serie C femminile: Veronica Tosi, Sirena, Benedettini e Belli. Lady 40: Sirena, Benedettini e Belli.

Under 14 maschile A: Zanzini, Bomba, Marcaccini. Under 14 maschile B: Filippi, Roccati e Muccioli. Under 12 femminile: Cevoli, Zavaglia e Brolli. Under 14 femminile: Al Kilani, Raimondi, Lugaresi.

Oltre a queste squadre sono previsti altri due team, D3 e D4, maschili.

Sul fronte dei tornei è stata confermata l’ambiziosa programmazione dello scorso anno, quindi si parte a fine maggio con il torneo nazionale Under 10-12-14-16, a seguire il memorial “Arnaldo Cicconetti” a metà giugno, l’Open nazionale femminile a fine luglio, il torneo maschile limitato ai 3.4 di agosto, l’ex Settebello, il grande Open maschile dei primi di settembre, dotato anche quest’anno di 4.500 euro di montepremi e la chiusura a metà settembre con il torneo Veterani Over 45-55 e Ladies 40, oltre ad una intensa programmazione giovanile con tappe del circuito Fit Junior Program.

“Il Circolo ha affrontato e superato bene nel periodo invernale i costi legati agli aumenti della bolletta energetica – dice il direttore Roberto Raffaelli – abbiamo investito risorse sul risparmio energetico diminuendo così del 40 per cento il consumo del gas. Abbiamo dunque passato in maniera tranquilla questa fase ed ora ci possiamo permettere di investire sulla struttura, cambiando ad esempio un nuovo pallone pressostatico. Rimane il punto interrogativo sul progetto che abbiamo presentato in modo da poter riaprire ristorante a bar. Abbiamo fatto una proposta alla proprietà ormai da tempo, un anno e mezzo, ci sono ritardi che ci penalizzano. Ma il nostro progetto di ristrutturazione è piuttosto ampio, comprende anche la nuova palestra ed un’area di allenamento esterna”.