Bellaria, nelle scuole bambini a lezione di sostenibilità ambientale

| 13:38 - 04 Febbraio 2023



Sono partiti da qualche giorno i laboratori di terra ed energia di Futuro Verde A.P.S. nelle classi seconde e terze, nonché in una sezione della scuola dell' infanzia dell' Istituto Comprensivo di Bellaria Igea Marina.



I laboratori, realizzati grazie al contributo del progetto " +Vicini" di COOP Alleanza 3.0 , sono tenuti a titolo gratuito da docenti esperti abilitati e membri dell' associazione ambientale, con diversi obbiettivi legati alla sostenibilità ambientale per sensibilizzare le future generazioni, insegnando loro ad amare di più il nostro caro pianeta.

In particolare, i bambini e le bambine potranno comprendere, che ognuno può fare qualcosa per l'ambiente, con attività pratiche per produrre energia pulita (eolica e solare termica), oltre che analizzare i diversi tipi di terreno e comprenderne le caratteristiche. Inoltre, sarà prevista un'attività di coltura dell' orto assieme a bambini e bambine per la produzione di ortaggi e piante decorative, senza impoverire la terra.

Dopo le iniziative pubbliche con dibattito sull' impianto eolico e quella sulle comunità energetiche, la cura delle piante nei mesi più caldi e clean up in primavera e autunno al parco del gelso, oltre che la rinnovata partecipazione al bando comunale per le associazioni nel 2023 per il progetto " Seabin" , continua l'impegno per una Bellaria Igea Marina più verde e sostenibile, da parte di Futuro Verde A.P.S..