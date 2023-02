Il ricordo delle vittime delle Foibe: le iniziative a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

04 Febbraio 2023

Copertina di 'Palacinche. Storia di un’esule fiumana'.



Il Giorno del Ricordo – istituito dalla Repubblica italiana con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 – è nato per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani nell'esodo giuliano-dalmata, delle vittime delle foibe e delle vicende storiche del confine orientale: nell’occasione, l’amministrazione comunale di Santarcangelo organizza due momenti di commemorazione e approfondimento in collaborazione con gli istituti culturali santarcangiolesi.



Giovedì 9 febbraio in biblioteca Baldini, alle ore 21 si svolgerà la presentazione del volume a fumetti “Palacinche. Storia di un’esule fiumana”, alla presenza della co-autrice Caterina Sansone in dialogo con la storica contemporanea Francesca Panozzo.



Il giorno successivo, venerdì 10 febbraio, alle ore 9,30 si terrà invece la commemorazione istituzionale presso la targa dedicata alle vicende del confine orientale al Museo Storico Archeologico, dove la sindaca Alice Parma deporrà una corona d’alloro e pronuncerà un discorso alla presenza delle scuole, delle autorità e dei cittadini che vorranno partecipare all’evento.



Le iniziative per il Giorno del Ricordo sono organizzate dall'Amministrazione comunale con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco che riunisce Comune, associazioni combattentistiche del territorio, istituti culturali, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.