Strage di Marzabotto, trecento giovani presenti all'incontro sulle memorie di Franco Leoni Lautizi

Attualità

Rimini

| 13:15 - 04 Febbraio 2023



Erano 306 gli studenti complessivamente che questa mattina hanno letteralmente riempito il Teatro degli Atti per partecipare al convegno intitolato "Franco Leoni Lautizi. Un testimone tra Pace Memoria e Europa". Un importante momento formativo e di approfondimento storico per celebrare la memoria di un testimone d'eccezione della strage di Marzabotto, sopravvissuto grazie al sacrificio della madre, che è stato dirigente di ANVCG: Franco Leoni Lautizi.



Quattro in tutto gli istituti scolastici coinvolti in questo particolare progetto di testimonianza della storia, che ha saputo riunire giovani di ogni età: le 2 scuole secondaria di primo grado, "Dante Alighieri" e "Aurelio Bertola"; il Liceo Classico "G. Cesare - Valgimigli"; e il Liceo Classico e Linguistico "Terenzio Mamiani" di Pesaro.



Dopo i saluti in apertura della vicesindaca Chiara Bellini e di Gianfranco Grisi, Dirigente Scolastico (ambito territoriale di Forlì Cesena Rimini ufficio VII), delegato Ufficio Scolastico regionale Emilia-Romagna, è stata condivisa una commovente video testimonianza di Franco Leoni Lautizi con il racconto diretto e della sua storia. Un racconto che poi è stato ripreso dal figlio Cristiano Leoni Lautizi, che ha letto una poesia scritta dal padre dedicata alla nonna.



L'evento, che è stato organizzato a pochi giorni dalla ricorrenza della 6^ Giornata Nazionale delle Vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - istituita dal 2017 e celebrata lo scorso 1 febbraio - è stato organizzato dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), che da anni promuove e sostiene ogni iniziativa diretta al consolidamento della pace, alla cooperazione e all'amicizia tra gli Stati, alla cessazione dei conflitti e all'informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica in Italia e nel mondo sui tragici effetti delle Guerre sulle popolazioni civili.



Il convegno è stato rivolto alle scuole perché Franco Leoni - che perdonò i nazisti - amava profondamente i giovani e per loro, col passare del tempo, aveva trovato la forza di raccontare, di ricordare tutto quello che gli era accaduto. Morto nell'aprile del 2021, ha consegnato la sua vita e il suo pensiero alle pagine della biografia uscita postuma: "Ti racconto Marzabotto". Dal libro scritto dallo storico Daniele Susini con la prefazione di Martin Schulz e presentato questa mattina durante il convegno, da cui sono emersi i temi che hanno ispirato questo appuntamento: memoria, non violenza, riconciliazione ed Europa.



Temi che hanno fatto emergere anche un interessante dibattito a cui hanno partecipato personaggi di caratura nazionale e internazionale: l'ex Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti, l'Assessore con delega alle Politiche per la Pace del Comune di Rimini Francesca Mattei, il Vice presidente Nazionale vicario ANVCG Michele Corcio. Una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Vera Bessone, che ha coinvolto la gremita platea di studenti provenienti da diversi istituti del territorio per un importante momento di riflessione collettiva e di arricchimento. "Voglio ringraziare l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - ha sottolineato Chiara Bellini - che da anni lavora sul nostro territorio proprio con le scuola, realizzando progetti che sono diventati un modello educativo, a cui anche altre città italiane si sono ispirate. Franco Leoni Lautizi è stato una persona speciale per molti di noi che con grande delicatezza, garbo e discrezione ha portato a tutti noi la sua drammatica storia. Un dolore che lui ha portato dentro di se tutta la vita, trasmettendolo anche non volendo alla sua famiglia, e che poi nel tempo è riuscito a trovare il coraggio e la capacità di mettere a frutto con il perdono. Riuscendo così a trasformare la sua drammatica esperienza in un tesoro prezioso e un insegnamento per tutti noi".