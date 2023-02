Basket A2, RivieraBanca: arriva la Fortitudo, Flaminio esaurito. Carasso: 'Straordinario'

Sport

Rimini

| 12:44 - 04 Febbraio 2023

L'ad di RBR Paolo Carasso.



E' tutto pronto al Flaminio per il match contro la Fortitudo Bologna. Si gioca domenica (5 febbraio) alle 20,30 per il 20esimo turno della serie A2. Flaminio esaurito: i 3118 biglietti venduti sono destinati per il 90% al popolo riminese, molri riminesi non potranno esserci perché c’è un obbligo del 10% dei biglietti per la società ospite.



Paolo Carasso, amministratore delegato RBR: arriva la partita con la Fortitudo, una tra le società più blasonate d’Italia. In chiave tecnica che partita sarà?



“La partita è dura, la Fortitudo ha blasone, giocatori e uno staff tecnico con Luca Dalmonte di grande livello ed esperienza. Quando si giocano queste partite, che per noi equivale a un derby, onestamente sono partite che si preparano da sole. Ci sono due condizioni che si verificano. Uno: vedere cosa fanno gli altri. Due: pensare cosa noi possiamo fare. In questo momento il nostro staff e la nostra squadra si devono concentrare principalmente sulle nostre qualità, sul nostro sistema di gioco, sulla nostra capacità difensiva. Se noi crediamo in quello che facciamo, se tutti i giocatori si spendono per aiutarsi l’uno con l’altro, se tutti i giocatori si buttano su tutti i palloni, come ben espresso da Johnson nell’ultima partita, allora la Rinascita ha tutte le carte in tavola per poter uscire vincitrice. Per la prima volta la Fortitudo capirà cosa vuol dire giocare contro un pubblico magnifico e il Flaminio. Non avremo solo 12 eroi in campo, ma 3 mila spettatori a spingere questa nostra fantastica squadra. Vogliamo i playoff, abbiamo le carte in regola per raggiungerli, oggi dico alla squadra e all’allenatore di credere fortemente nel lavoro che stiamo facendo”.