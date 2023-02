Fiera di San Gregorio, la nuova grafica a cura della morcianese Elisa Menini

Attualità

| 12:36 - 04 Febbraio 2023

Particolare del manifesto della fiera.





Ecco svelata la grafica dell'edizione 2023 dell'Antica Fiera di San Gregorio. L'opera porta la firma dell'artista morcianese Elisa Menini, che per la sua realizzazione si è ispirata a quelli che da sempre sono dei simboli distintivi di una delle manifestazioni più importanti della Valconca: il mondo dell'allevamento, con le sue tradizioni secolari e le mostre regionali di bovini, ovini e cavalli, ma anche il luna park, con le sue giostre capaci di portare divertimento e allegria nelle vie del paese, per la gioia dei più piccoli. La Fiera tornerà a Morciano di Romagna dal 4 al 12 marzo con tante sorprese e novità. Non mancheranno come di consueto le esposizioni di macchine agricole e industriali, di piante e fiori, il commercio ambulante, le osterie temporanee, il luna park e le sue attrazioni, l'esposizione campionaria presso il padiglione fieristico, gli spettacoli serali dell'Auditorium. Tra gli appuntamenti da non perdere: il Morciano Wine Festival e la Fiera dell'elettronica.