Calcio RSM, per La Fiorita c'è la Juvenes Dogana. Semprini: 'Sfida da non sottovalutare'

Sport

Repubblica San Marino

| 12:24 - 04 Febbraio 2023

Matteo Semprini.



Tre sfide in soli sette giorni per La Fiorita. I gialloblù, impegnati domani alle 15:00 contro la Juvenes Dogana, torneranno in campo poi mercoledì per il recupero della gara rinviata per neve contro il Cailungo, mentre sabato affronteranno il delicato scontro al vertice con la Cosmos.

Tre partite da affrontare con la stessa mentalità e concentrazione, per tornare ad occupare il primo posto sancito dal girone d’andata.



I gialloblù potranno contare su una rosa rinvigorita dagli acquisti di mercato e dal ritrovato entusiasmo dopo la vittoria di domenica scorsa.

“Non giocavamo da un po’ tra sosta e rinvio – spiega il centrocampista Matteo Semprini – ed era da prima dell’eliminazione dalla Coppa che non vincevamo. Questa vittoria ci serviva. La prestazione non è stata delle migliori, però siamo riusciti a portare a casa i tre punti che, oltre ad essere importanti ai fini della classifica, fanno morale e ci danno rinnovata consapevolezza dei nostri mezzi”.



Una sfida dai due volti quella contro la Folgore.

“Nel primo tempo eravamo un po’ in difficoltà – commenta Semprini -, forse perché non giocavamo da un po’. Ma questo non deve essere un alibi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, avevamo più voglia di vincere rispetto a loro. Lo si è visto in campo, oltre ai due gol abbiamo creato altre occasioni. La Folgore è una squadra contro cui si fatica sempre a giocare, bisogna trovare delle contromisure. Un po’ è anche merito loro se non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione”.



Dal mercato sono arrivati nelle ultime settimane sei nuove pedine.

“La società ci ha messo a disposizione una rosa numericamente e qualitativamente importante – dice Semprini -. Domenica, chi è entrato nel secondo tempo, non ha fatto rimpiangere i compagni, anzi, ha dato quella freschezza che serviva. Questa deve essere la nostra forza”.



Domani si torna in campo contro la Juvenes Dogana.

“Una partita che non dobbiamo prendere sottogamba – spiega Semprini -. A inizio stagione avevamo tre obiettivi. Due sono sfumati, ora siamo tutti focalizzati sul vincere il campionato. Mancano 13 partite, possono sembrare tante, ma lo sono fino ad un certo punto. Con la classifica così corta, non possiamo permetterci di sbagliare, dovremo essere perfetti. Gli scontri diretti faranno la differenza, ma le partite come quelle di domenica e mercoledì sono importanti in egual misura e richiedono alta concentrazione se non si vogliono lasciare punti per strada”.