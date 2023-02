Calcio RSM, il San Giovanni a caccia del primo hurrà del 2023 contro il Murata

Sport

Repubblica San Marino

| 12:18 - 04 Febbraio 2023

Francesco Angelini.





Il calendario mette di fronte l’ultima della classe e sulla carta è l’occasione buona per il primo hurrà del 2023 in casa San Giovanni, reduce da una serie di sfide con le big che ha visto la truppa di mister Marco Tognacci alternare ottime prestazioni (su tutte il 2-2 con La Fiorita) e passi falsi come quello dell’ultimo turno contro la capolista Cosmos. Un 4-0 pesante ma bugiardo nelle dimensioni che alimenta la fame di riscatto, anche se il Murata di scena contro i rossoneri domani domenica 5 febbraio alle 19 è squadra in ascesa e da prendere con le molle. Basta guardare gli ultimi turni – 2-3 con la stessa Cosmos e vittoria 3-2 sul Pennarossa – per rendersene conto, il tecnico ne è conscio ma preferisce concentrarsi sui suoi ragazzi. Gruppo purtroppo piuttosto rimaneggiato che nel mercato di gennaio si è rafforzato con Francesco Angelini, centrocampista classe 2003 uscito dalle giovanili del Rimini per vivere esperienze importanti al Milan e al Perugia e all’inizio di questa stagione alla Sammaurese in Serie D



Mister, dalla prima all’ultima della classe in sette giorni: che partita si aspetta?

“Una sfida molto combattuta. In questo mese il Murata si è rinforzato molto, ha preso diversi giocatori e un allenatore di valore assoluto ed è tornato sotto. Fra l’altro ci si gioca una fetta di playoff e sarà una partita molto dura di sicuro, ma siamo pronti a giocarcela”.

Come sta la squadra? Come ha reagito al ko pesante di sabato scorso?

“Con il Cosmos abbiamo disputato un buonissimo primo tempo e non ci stava assolutamente il 2-0 (loro hanno giocatori di grande esperienza che sanno essere decisivi in ogni momento) e stiamo bene, purtroppo abbiamo 5-6 giocatori fuori e questo limita le scelte pur avendo una rosa all’altezza. E’ sempre meglio scegliere, peccato che davanti siamo ridotti all’osso perché Greppi e Montebelli ne avranno per un po’ e ci mancheranno Conti dietro e Lisi a centrocampo: qualcun altro è al limite e dovrà stringere i denti”

Qualche parola sul nuovo arrivo Francesco Angelini? Cosa può dare alla rosa?

“E’ un altro giovane e il suo innesto è in linea con la politica societaria visto che è un 2003, ma ha fisico e tecnica e ci potrà dare una bella mano. Deve ritrovare confidenza agonistica perché non gioca da un po’, ma ha voglia, vuole rimettersi in gioco e già domani avrà un po’ di tempo per farlo. Anche in prospettiva sarà un innesto importante”.