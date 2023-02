Riccione, sindaca e giunta incontrano il quartiere Raibano

Attualità

Riccione

| 12:07 - 04 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Proseguono gli incontri della sindaca Daniela Angelini e della giunta con i quartieri. Mercoledì sera #riccionepartecipa farà tappa al quartiere di Raibano. L'appuntamento previsto per le 21, sarà nella sede del centro di Buon Vicinato di viale Falconara dove si parlerà anche della Zona Artigianale.

"Un appuntamento settimanale, quello che abbiamo fissato con la cittadinanza, molto atteso nei quartieri e fino ad oggi questi incontri sono stati sempre molto partecipati e apprezzati. Chiuderemo il ciclo nelle prossime settimane con gli ultimi quartieri: Marano, Spontricciolo, Alba e Centro – ha detto la sindaca Daniela Angelini – La tappa di mercoledì 8 febbraio sarà a Raibano ma parleremo anche della Zona Artigianale. Come negli appuntamenti precedenti, sarà un dialogo aperto con i cittadini. Oltre a presentare i progetti di riqualificazione, viabilità e decoro urbano saremo nel quartiere per raccogliere indicazioni e suggerimenti. Come spesso ripeto, ritengo questi incontri fondamentali per un confronto vero con i nostri concittadini. Molto utili sia per una corretta e diretta comunicazione che per raccogliere spunti e riflessioni dai residenti dei quartieri".