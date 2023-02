Autostrada, chiusura al traffico del tratto Cesena e Valle del Rubicone

Attualità

Cesena

| 12:04 - 04 Febbraio 2023

Immagine di repertorio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:



-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 Via Emilia, SS726, Via Golgi, Via Cervese, per rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena;



-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona/Pescara.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cervese, Via Golgi, SS726, SS9 Via Emilia, SP33, per rientrare sulla A14 alla stazione di Valle del Rubicone.