Cronaca

Rimini

| 10:18 - 04 Febbraio 2023

Il luogo dell'incidente e i mezzi coinvolti.

Investita all'incrocio, 81enne finisce in ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina (sabato 4 febbraio) poco prima delle 10 a Rimini all'incrocio tra via Montese e via Pradese. Secondo i primi riscontri la donna proveniva da via Pradese quando è stata urtata da un'auto che percorreva via Montese. La signora è stata portata in ospedale al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi e per definire l'esatta dinamica dell'incidente, la Polizia Locale.