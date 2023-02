Rimini, operatori turistici in visita al Fellini Museum

Turismo

Rimini

09:47 - 04 Febbraio 2023

Operatori turistici in visita a Castel Sismondo.

Quaranta operatori turistici della spiaggia alla scoperta degli spazi del Fellini Museum per un percorso guidato fra le sale del castello e nel cinema di Fellini per scoprire la forza, la poesia e la magia del regista più imitato, più ammirato e più premiato del XX secolo.



Si è svolta ieri pomeriggio la giornata informativa e formativa organizzato dal Comune di Rimini in collaborazione con gli operatori balneari di Piacere spiaggia Rimini a cui seguiranno altre giornate aperte a tutte le realtà degli operatori balneari e turistici della città.



I bagnini sono stati accompagnati dal responsabile del Fellini Museum, Marco Leonetti, a vedere e toccare con mano una delle più importanti trasformazioni che hanno riqualificato la città e i suoi attrattori turistici e culturali. Un pomeriggio rivolto agli operatori dell’accoglienza balneare, primi ambasciatori della città presso i turisti, anche in vista della prossima stagione balneare.







“Da sempre noi bagnini – commenta Mauro Vanni, presidente di Piacere Spiaggia Rimini - invitiamo il turista a non fermarsi solo al mare, che rappresenta comunque il nostro plus, ma a scoprire anche il resto che la città può offrire. Una città piena di cultura, che oggi finalmente abbiamo la possibilità di far vedere in tutta la sua bellezza con tutti gli spazi della città storica e culturale riqualificati”.







“Conoscere Rimini da vicino e raccontata dai protagonisti del cambiamento compiuto in questi ultimi anni – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad - significa anche consolidare quello spirito di appartenenza che è la prima leva di quel passaparola spontaneo che più di ogni campagna di comunicazione contribuisce a valorizzare quel patrimonio di grande bellezza che è oggi una realtà ancora più ricca grazie al lavoro di riqualificazione del centro storico portato avanti in questi anni. Opportunità nuove che vedono gli operatori turistici primi ambasciatori dei nostri attrattori attraverso i loro canali e i loro strumenti di comunicazione e di contatto con il cliente”.