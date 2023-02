Rimini, oltre 70 relatori e tanti studenti coinvolti: si chiude 'Energie in Circolo'

Attualità

Rimini

| 09:42 - 04 Febbraio 2023

Studenti del Valturio.

Sabato 4 febbraio, con lo spettacolo teatrale "Le parole del mare" di Reparto prototipi e gli interventi dell'assessora Anna Montini e Demis Diotallevi, Direttore Generale Gruppo SGR, si chiuderanno i lavori di Energie in Circolo, l'edizione 2023 della Valturio Economia, tradizionale evento dell'Istituto Tecnico di Rimini.



Dopo le chiusure legate alla pandemia quest'anno è stato particolarmente ricco di proposte e novità per gli studenti del Valturio che, per un'intera settimana, sono stati coinvolti in una serie di incontri con esperti e professionisti di diversi ambiti: da quello dell'impresa digitale al turismo, dalle associazioni di categoria ai rappresentanti di enti e istituzioni, dal mondo delle professioni a quello dell'associazionismo, dall'impresa locale all'Università.



Gli studenti hanno liberamente scelto a quali incontri partecipare, seguendo un modello stile campus che ha permesso loro di uscire dal tradizionale schema classe.



Nella complessa gestione logistica di questa manifestazione un ruolo da protagonisti l'hanno giocato proprio i ragazzi: un gruppo di loro, infatti, è stato arruolato come "staff" per accompagnare e gestire gli ospiti e documentare le attività.



Anche i ragazzi più piccoli hanno partecipato a questa esperienza con incontri ed attività in plenaria: hanno seguito il We Care della comunità di San Patrignano, sono usciti sul territorio con Legambiente per ripulire le nostre spiagge, le classi si sono scontrate in duelli virtuali con quiz di cultura generale, logica e matematica.



L'elenco degli interventi è davvero ricco: si sono infatti avvicendati oltre 70 relatori che hanno messo generosamente a disposizione il loro tempo e le loro esperienze e competenze creando una proposta formativa alternativa e di valore, attenta alla costruzione dell'importante dialogo che deve essere instaurato tra la scuola e il "mondo di fuori", nell'intento di fornire strumenti ai ragazzi per costruire la loro personale idea di futuro.