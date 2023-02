Rimini, neanche il Covid ha fermato le scommesse abusive: 41 persone denunciate

Cronaca

Rimini

| 08:38 - 04 Febbraio 2023

Alcuni scontrini di scommesse abusive.

Scommesse sportive abusive, 41 persone denunciate dalla Finanza di Rimini. Secondo quanto ricostruito dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, un tabaccaio utilizzava conti di gioco on line di alcuni complici (familiari, dipendenti ed amici) per fare scommesse sportive. In seguito proponeva l'acquisto di quote ad altri giocatori permettendo loro di rimanere anonimi. In caso di vincita la somma arrivava nel conto di un'altra persona 'compiacente' e poi i soldi venivano ripartiti tra i reali vincitori. Il tutto in violazione della normativa antiriciclaggio. Il sistema è proseguito anche durante il lockdown. I Finanzieri hanno acquisito anche le chat tra i giocatori dove venivano proposte le quote e comunicate le adesioni. Dei 41 denunciati, 21 sono 'in concorso' con il titolare della ricevitoria per esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse. 19 persone sono state denunciate per aver partecipato alle scommesse.



"L’operazione, nel suo complesso" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "conferma la connotazione della Guardia di Finanza quale forza di polizia specializzata nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, rivolta al contrasto di ogni altra forma di illecito perpetrato, tra cui anche fatti di abusivismo nell’esercizio di attività che la legge richiede vengano svolte nel rispetto di specifici limiti imposte dalle autorizzazioni e concessioni rilasciate."