Baseball, a Rimini torna il 'Memorial Luca Vitali', riservato ai non agonisti Under 10

| 08:21 - 04 Febbraio 2023

Il torneo Giovani Marmotte 2019.

Due anni consecutivi di stop forzato non hanno cancellato il ricordo delle venticinque edizioni precedenti e quindi la voglia di ricominciare ha prevalso, con le società della Provincia di Rimini pronte a presentare alcune iniziative di ripartenza.

Fra queste, con il patrocinio di New Rimini Baseball Softball, ecco la versione ridotta del “Memorial Luca Vitali”, riservato quest’anno alla sola categoria non agonistica Under 10. Per molti giovani sarà la prima esperienza indoor.

Non sarà, dunque, una vera competizione ma una bella occasione di gioco, senza stress di risultati e classifica. Per favorire l’approccio ludico si utilizzeranno materiali da gioco “morbidi” con regole semplici e partite dirette dai rispettivi Manager e si giocherà anche per onorare la memoria di un Atleta che è stato un Campione e un esempio per tante generazioni di ragazzi e ragazze riminesi.





Saranno Rimini 86 e Valmarecchia a gestire le palestre di Spadarolo, Corpolò e Villa Verucchio. La giornata inaugurale si svolgerà domenica 5 febbraio 2023 alla palestra della Scuola Primaria di Spadarolo in via Mirandola 4 che vedrà impegnate in un girone all’italiana Godo, Junior Rimini, San Marino, Rimini 86, Nuova Delfini Riccione, per un totale di 10 partite.







La giornata successiva sarà il 12 febbraio nella Tensostruttura di Villa Verucchio, dove entreranno in gioco le Valmarecchia Green e Panda, Falcons e ancora Godo, Junior Rimini e Nuova Delfini Riccione. Ulteriori giornate di gioco sono previste il 26 febbraio a Spadarolo e il 5 marzo a Corpolò. La giornata finale, con la consegna dei Diplomi di partecipazione a tutte le bambine e bambini, è prevista il 19 marzo.