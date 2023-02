Tampona un'auto e finisce fuori strada: brutto incidente sulla statale 16

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 20:30 - 03 Febbraio 2023

Poteva causare conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto questa sera, intorno alle 20, sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Bellaria Igea Marina. Dalle prime ricostruzioni pare che un’auto, in fase di sorpasso, abbia tamponato un’altra vettura finendo poi fuori strada. Un grosso spavento per le tre persone coinvolte. Il ragazzo, alla guida dell'auto tamponata, è riuscito ad uscire dalle lamiere mentre la ragazza è rimasta incastrata. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco. Ancora in fase di accertamento l’esatta dinamica dello scontro. La Statale Adriatica è stata temporaneamente chiusa in direzione di Rimini.