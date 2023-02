Rimini, agenti della Polfer in cattedra al Valturio per parlare di Unione Europea

Attualità

Questa mattina (venerdì 3 febbraio) una delegazione della Polizia di Frontiera di Rimini ha incontrato gli studenti dell'Istituto Tecnico Statale Economico “Roberto Valturio” di Rimini. L'incontro "Verso l'Europa in sicurezza" è stato organizzato nell'ambito della settimana "Valturio economia 2023-energie in circolo", dedicata a conferenze e approfondimenti su tematiche economiche, sociali e ambientali, con la presenza di esperti provenienti dal mondo universitario, dall’associazionismo, dalle imprese e dalle professioni.



Gli agenti, relatori in cattedra, hanno illustrato i valori fondamentali dell’Unione Europea, la multiculturalità, lo spazio di libertà sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel cui ambito la polizia di frontiera contribuisce a garantire la libera circolazione delle persone nell’area Schengen, con approfondite procedure di controllo documentale alle frontiere esterne e costante attività di contrasto del fenomeno dei documenti falsi e dei flussi di immigrazione illegale.



Si sono voluti così dare strumenti utili ai giovani per affrontare in sicurezza i viaggi in ambito comunitario, facendoli riflettere sulle opportunità messe a disposizione dalle istituzioni europee a seguito di un lungo processo di integrazione iniziato nel secondo dopoguerra.