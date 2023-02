Riccione, due giorni di stop al traffico in viale Panoramica

Attualità

15:26 - 03 Febbraio 2023



Nelle giornate di lunedì 6 e martedì 7 febbraio, dalle 7 alle 18, a Riccione verrà interdetto al traffico viale Panoramica, nel tratto compreso tra viale Galliano e viale XIX Ottobre, eccetto i mezzi di trasporto pubblico. Lo ha disposto con ordinanza l'amministrazione comunale, per consentire i lavori di proseguimento della pista ciclabile di viale XIX Ottobre,



Inoltre in viale XIX Ottobre, per chi proviene da Cattolica, sarà obbligatorio svoltare in viale Cirene per proseguire verso la stazione.