Cattolica, Confcommercio plaude al restyling degli assi commerciali del centro città

Attualità

Cattolica

| 15:04 - 03 Febbraio 2023

Da sinistra Marco Lorenzi e Stefano Zangheri.



“Siamo molto contenti che l’amministrazione comunale abbia deciso di investire sugli assi commerciali della città. Da tempo avevamo sollecitato un intervento di restyling dell’area del centro". Così Marco Lorenzi e Stefano Zangheri, referenti d'area per la delegazione di Confcommercio Cattolica sui prossimi interventi annunciati dall'amministrazione comunale. "La cifra che l’amministrazione comunale - proseguono - metterà a disposizione per questo intervento è importante come punto di partenza per poter intercettare ulteriori risorse in grado di effettuare un restyling profondo delle vie del centro considerando l’importanza che ha lo stesso centro cattolichino nel commercio di prossimità". Per questo i due referenti cattolichini di Confcommercio si dicono soddisfatti "dell'attenzione avuta alle nostre richieste di valorizzazione in questa zona fondamentale per il nostro commercio".



Per il prossimo passaggio, la progettazione, l'auspicio di Confcommercio è "il coinvolgimento dei rappresentanti delle categorie economiche" e "che vengano tenute in considerazione le indicazioni degli operatori per mettere in campo un intervento condiviso che vada incontro alle esigenze reali di chi fa impresa."

Nel rinnovare la disponibilità dell’associazione per collaborare nel percorso di valorizzare del nostro centro commerciale naturale che tanto ha da dare alla città e al turismo, - chiosano i due referenti di Confcommercio - sottolineiamo che in questo progetto non potrà mancare la soluzione di un nodo importante come la presenza di ulteriori aree di parcheggio per rendere fruibile l’area del centro e che in ottica futura andrà sempre monitorato il decoro dell’area, fondamentale per aumentarne il richiamo da parte di cittadini e turisti”.