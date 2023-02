Misano, disegni dei bimbi affissi sul cancello della scuola: 'Adulti, non sporcate'

Attualità

Misano Adriatico

| 14:33 - 03 Febbraio 2023

Uno dei disegni affissi sul cancello della scuola del Villaggio Argentina.





I disegni dei bambini come mezzo per sensibilizzare gli adulti a comportamenti più civili: è lo scopo del progetto di educazione alla cittadinanza avviato dalla scuola dell’infanzia comunale Villaggio Argentina. Il progetto, dal titolo “Una città pulita”, ha visto coinvolti i bambini della sezione Ricci, di età compresa tra i 4 e i 5 anni.

Partendo da alcune lamentele da parte del vicinato per i comportamenti poco civili tenuti da una o più persone, in particolare la presenza di deiezioni animali sui marciapiedi intorno alla scuola, è nata l’occasione di confronto con i bambini sul tema del rispetto ambientale.



Insieme alle loro insegnanti, i giovani alunni sono usciti per le vie del quartiere e, una volta rientrati, hanno realizzato dei disegni che sono stati poi esposti lungo il perimetro della scuola.



I disegni sono completati dalle frasi dei bambini e da un messaggio che l'equipe educativa della scuola ha voluto lanciare al vicinato.



“Il fine di questo progetto è duplice – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi scolastici Maria Elena Malpassi -. La speranza è che, se il messaggio non dovesse arrivare ai destinatari, perlomeno rimanga negli adulti di domani. È fondamentale, infatti, educare i nostri piccoli al rispetto e alla cura dell'ambiente già dalla primissima infanzia, affinché crescano degli adulti consapevoli e responsabili”.